三浦桃香はせっかちすぎて1時間も店にいられない？ それでもステーキは存分に満喫「何ｇ召し上がるのでしょうね」
三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。ステーキレストランでの食事ショットを公開した。
投稿で三浦は「せっかちすぎて焼肉もステーキも1時間滞在できない」とつづり、自身の意外な一面を告白。ゆっくり食事を楽しむタイプではないことを明かしつつも、食事そのものへのワクワク感が伝わる内容となっている。公開された写真は2枚。いずれもステーキレストランで撮影されたもので、切り分けられたステーキに、ほうれん草をクリームで和えた付け合わせのクリームスピナッチとマッシュポテトが添えられたプレートが目の前に置かれている。白いレースデザインが印象的なトップスを着た三浦は、料理を前ににっこりと笑顔を見せたショットと、同じアングルで嬉しそうに皿を見つめる姿を披露。この投稿にファンからは「綺麗な子が美味しそうなのを食べる姿、絵になるね」「食事の時の嬉しい気持ちが溢れてる」といった声が寄せられた。また「何ｇ召し上がるのでしょうね」とのファンからの質問には、「昨日は昼夜ステーキだったので750グラムくらい食べてそう」と返信。ボリューム感のある食事量に驚きの反応も広がっている。せっかちな性格を明かしつつも、食事の時間を全力で楽しむ三浦。気取らない人柄と豪快な一面が、多くのファンの共感を集める投稿となった。
