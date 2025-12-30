ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、トム・ブラウンみちおが、人の吸ったタバコの煙を“酒のあて”にする瞬間があった。

【映像】みちおの欲望がむき出しになった瞬間

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームでみなみかわ、第3ゲームではヤジマリー。が脱落した。ここで再び「ニコチンチキンレース」というゲームが始まった。これは対戦相手よりもタバコを「短く」カットした者だけが、そのカットした分だけ吸えるというルール。第1試合は、みちお対ニシダで行われた。

結果は、ニシダの勝ち。喫煙欲を抑えられないみちおは、ニシダが吸ったタバコの煙を吸い込み、ビールを飲んだ。この光景に小籔は「“酒のあて”にすんな（笑）」とコメントした。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）