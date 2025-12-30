共同記者会見に臨むイスラエルのネタニヤフ首相と米国のトランプ大統領＝29日、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領は29日、米フロリダ州の自身の私邸「マール・ア・ラーゴ」で、イスラエルのネタニヤフ首相と会談した。年末にかけて大きな外交政策に踏み込むトランプ氏にとって、今回の会談はパレスチナ自治区ガザ地区を巡る和平計画の「第2段階」が主な議題になるとみられていた。

会談に先立ち、トランプ氏は記者団に対し、和平計画の第2段階を「できるだけ早く」始めたいと語った。

会談前後の両首脳の発言から分かった主なポイントは次の通り。

トランプ氏は会談後、イスラム組織ハマスに対し、武装解除のため「非常に短い期間」しか与えないと述べ、応じなければ和平計画を支持してきた他国が「ハマスを殲滅（せんめつ）しにいく」と警告した。ネタニヤフ氏との会談は生産的だったとしつつ、占領下のヨルダン川西岸地区での入植者による暴力への対応を巡っては見解の違いがあることも認めた。トランプ氏は、計画の第2段階への移行速度を含むイスラエルの行動について「懸念していない」と述べた。

ネタニヤフ氏は会談前、トランプ氏を称賛した。専門家からは、両氏の良好な関係がネタニヤフ氏の再選戦略の中核になるとの見方が出ている。トランプ氏は、ネタニヤフ氏に対する恩赦要請を支持する姿勢を改めて示し、イスラエルのヘルツォグ大統領から恩赦が「間もなく」与えられると伝えられたと主張した。しかし、ヘルツォグ大統領の事務所は、そのような話し合いは行われていないとする声明を出した。

トランプ氏は、イランが弾道ミサイル計画の再構築を試みた場合、追加攻撃を支持すると語った。

トランプ氏は、ロシアのプーチン大統領と「前向きな電話会談」を行ったと明らかにした。前日にはウクライナのゼレンスキー大統領と会談していた。プーチン氏は、ウクライナの無人機が自身の住居の一つを標的にしたとされる攻撃について語ったという。トランプ氏はこうした動きについて「良くないことだ」と述べたが、ウクライナ側は直ちにロシア側の主張を否定した。