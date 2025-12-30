新しい学校のリーダーズ、ブレイクまでの知られざる奮闘を告白
ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが、きょう30日に放送されるTBS系『人生最高レストラン2025 年末特大号』(22:00〜23:30)に出演し、ブレイクまでの知られざる奮闘を告白する。
新しい学校のリーダーズ
「個性や自由ではみ出していく」をコンセプトにセーラー服のエネルギッシュなパフォーマンスで海外でも大人気の新しい学校のリーダーズ。「言われたことを全部やるのはダサい!」と結成当初の10代から自分たちで振付を創作してきた反骨心あふれる若き4人組のブレイクまでの道のりが明らかに。
そして、結成8年で「首振りダンス」が大バズり。超多忙な日々を送る4人の絆を深めてくれた手間暇かけ過ぎ(!?)な絶品カレーライスが登場する。
また、氷川きよしも出演し、復活の舞台裏を告白。さらに、「THE VERY BEST OF 人生のお話大賞」では、渡辺謙、反町隆史、草なぎ剛、小栗旬、仲野太賀、広瀬すず、近藤真彦、高嶋ちさ子、本木雅弘、倉本聰ら、これまで番組に登場した豪華ゲストの聞けて良かった人生の話を厳選して届ける。
(C)TBS
