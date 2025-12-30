第1回【全国で激減する「暴力団事務所」…存在するだけで近隣住民の“平穏な日常生活を営む権利”を侵害とも 10年で「400カ所」以上が閉鎖、解体のウラ事情】からの続き──。今や暴力団の事務所は存在するだけで“コンプライアンス違反”を問われる時代になってしまった。（全2回の2回）【藤原良／作家・ノンフィクションライター】

＊＊＊

【写真】「全身刺青男」こと熱海さんド迫力の褌写真と、「アメリカ人女性」アニーさんの真っ白な肌に彫られた「虎の刺青」セクシー画像

ある暴力団組長は、組事務所を構えずに活動していた。近年は暴排条例の影響だけでなく、純粋な資金難から事務所を設置せずに活動する暴力団も多い。

ところが、この組長の自宅は「暴力団事務所」であると行政から判断され、あろうことか条例違反で逮捕されてしまった。

自宅を「事務所」と判断され（写真はイメージです）

組事務所を捜査機関が追及すること自体の是非は脇に置く。だが暴力団の組長自宅を自動的に事務所だと判断してしまったとしたら──事実認定は極めて厳格でなければならないのだから──行き過ぎだと感じる人も多いのではないか。

例えば個人事業主だけでなく、法人の代表者であっても自宅を事務所や会社と兼ねている人は多い。その場合、自宅であっても必ず事務所や会社としての表札や看板が設置され、法人宛ての配送物や郵便物が届くようになっている。

自宅の中には書類や道具が置かれた明らかな仕事部屋がある。実は仕事部屋の有無も反社会的勢力対策に注力する銀行が、新規の法人口座開設において実態確認を行う際のチェックポイントにもなっている。

しかし、この組長の自宅に暴力団事務所と結びつけることができる物品は特になかった。看板や代紋、廻状や御賢台、組員が寝泊まりするための寝具、監視カメラなどといった暴力団の事務所特有の物もなければ事務機能を備えた部屋すらなかった。

そして当然、捜査当局に長らく「自宅」として把握されてきた正真正銘の住居でしかなかった。ちなみに暴力団組長の自宅は自宅と呼ばれるだけでなく、「本家」、「本宅」、「組長宅」と日頃から組事務所とは区別して取り扱うのが警察の捜査や警備の常識でもある。

人権無視の可能性

それなのに、この組長のケースを見ると、これまで自宅とされていた住居が突然、暴力団事務所にされてしまったわけだ。

確かに組長の自宅には組員たちの出入りはあった。そのせいで一般家庭とは異なる独特な雰囲気を醸し出してもいた。だが組員たちの出入りは単なる送り迎えや個人的な訪問でしかなく、暴力団事務所として当番者が常時交代制で詰めていたわけでもなければ、組の行事や打ち合わせなどで使用されたこともなかった。

つまりここは基本的人権が尊重されるはずの住居という生活空間でしかなかった。この状況でこの組長の自宅を暴力団事務所としてわざわざ認定することに果たして整合性はあったのだろうか？

近隣住民から「あそこは暴力団事務所だ」「物騒だ」「不気味だ」「人格権の侵害だ」と相談を受けたのなら、警察当局は近隣住民に対して「あそこは事務所ではなく自宅です」と日常の警戒業務の産物として正確な状況を説明し、一方の暴力団組長にも「相当な注意・指導・警告」を施すことはできなかったのだろうか？

何にせよ結局は組長を逮捕するに至ったとしても、せめてその逮捕前にこのような手順を段階的に踏まえることはできなかったのだろうか？

カルト宗教の事務所は自由

組長は「取り調べでは、組事務所として使っていただろ、と何度も自白を迫られました」とのことだった。

組長は当然の如く「違います。ずっと自宅です。事務所としては使用していません」と言い続けたので、犯行を認めぬ否認行為と見なされてそのまま起訴されて刑罰を下された。その後、この組長は自宅を転居するしかない状況に追い込まれた。

自宅の賃貸契約違反が原因で転居を余儀なくされたのなら合点もいくが、単なる自宅を暴力団事務所だと一方的に認定されたことで──となると、人間としての生活に不自由を与えられたと言っても過言ではないだろう。

しかし、「暴力団のくせに何を言ってるんだよ？」、「そもそも暴力団だからこういう目に遭うのはしょうがないよね」と言う人がいる。

自業自得であり、犯罪組織に人権は無用だと言う人もいる。ならトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）や特殊詐欺のアジトについてはどうだろうか？

カルト宗教の拠点はどうなるのだろうか？

日本国内に点在している不良外国人犯罪者の拠点についてはいかがなものだろうか？

これらは言うまでもなく暴対法や暴排条例の対象外となるので事務所差止にもならなければ使用制限が付くこともない。

暴力団を潰しても犯罪は増える

不動産賃貸契約における用法義務に関する契約違反に問うことはできるかもしれない。だが、そこが住居専用物件ならまだしも、そもそも法人利用可能な営業オフィスや店舗だった場合は用法義務違反の線引きがかなり難しくなってくる。

つまり暴力団とは異なる犯罪組織や、いかがわしい迷惑集団の拠点として存在し続け、いつまでも犯罪や迷惑行為が繰り返されてしまう。

人格権の侵害で言えば、弱体化した暴力団の事務所よりも、新たな犯罪者たちの拠点こそ近隣住民とのトラブルが近年多発しているように見える。

S県の中核都市がいい例だろう。これまで市民による暴追運動が活発化する中で当局は執拗に暴力団事務所を潰してきた。そうすることで全国の暴力団総人数は減少の一途を辿り暴力団自体の犯罪件数も減った。

だが、暴追運動の成果と比例して、暴力団とは違う連中による犯罪が減った試しがあっただろうか？

もしかしたら犯罪そのものは増えてしまったのではないだろうか？

令和の時代になってもなお、暴力団にだけ固執するのではなく、そろそろ新たな犯罪集団や社会悪に対する新しい法整備や市民による新しい防犯活動を積極的に行った方が住みよい社会の実現にもっと近づく気がしてならない。

第1回【全国で激減する「暴力団事務所」…存在するだけで近隣住民の“平穏な日常生活を営む権利”を侵害とも 10年で「400カ所」以上が閉鎖、解体のウラ事情】では、暴力団の和彫りでさえ「美しい」と絶賛する外国人もいる中で、暴力団事務所はありとあらゆる人々から嫌悪されている状況について詳細に報じている──。

藤原良（ふじわら・りょう）

作家・ノンフィクションライター。週刊誌や月刊誌などで、マンガ原作やアウトロー記事を多数執筆。万物斉同の精神で取材や執筆にあたり、主にアウトロー分野のライターとして定評がある。2020年に『山口組対山口組』（太田出版）を、25年9月には『闇バイトの歴史 「名前のない犯罪」の系譜』（同）を上梓

デイリー新潮編集部