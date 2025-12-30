俗に「組事務所」と呼ばれる暴力団事務所は、全国暴力追放運動推進センターによれば資金稼ぎの拠点であり、暴力団の勢力を誇示する“大きな看板”としての意味合いが強いという。組事務所は暴力団の威圧行為の代表例である「入れ墨を見せる」、「代紋や肩書き入りの名刺を出す」と共にその三大要素の一角に位置付けられている。（全2回の第1回）【藤原良／作家・ノンフィクションライター】

＊＊＊

【写真】「全身刺青男」こと熱海さんド迫力の褌写真と、「アメリカ人女性」アニーさんの真っ白な肌に彫られた「虎の刺青」セクシー画像

世界では多文化共生社会が進んでいるためか、“タトゥー”をファッションの文脈に位置づける人が増えている。暴力団特有の“和彫り”でさえも一部の外国人は「美しい」と賛美する時代になった。

組事務所への風当たりは強い（写真はイメージです）

だが代紋や肩書きの入った暴力団ご用達の名刺については、そもそも印刷請負業者が暴力団排除条例に問われるリスクから注文を断ることも多く、組員の名刺作りがとても困難な状況が長く続いている。

2012年の暴対法改正で「暴力団事務所使用差止請求制度」が導入されると、市民や行政による請求が相次ぎ、事務所の使用が差し止められた上での移転、売却、解体などが相次いでいる。

話題になったケースでは、唯一の「特定危険指定暴力団」である工藤会の4階建て本部事務所（北九州市）が2019年から解体が始まったほか、「特定抗争指定暴力団」の六代目山口組の総本部（神戸市）をはじめとする11カ所もの暴力団事務所に使用制限の本命令が下った。

東京都台東区にあった指定暴力団「松葉会」本部事務所の明け渡し訴訟では、賃貸契約の内容が現在の暴排条例違反に必ずしも当てはまらなかったにもかかわらず、東京地裁は「近隣住民の安全を考慮した上では義務違反に該当する」として明け渡しの判決を2024年に下した。

組事務所＝人格権侵害

そもそも組事務所だけでなく、暴排条例などを理由に自宅アパートの転居さえ余儀なくされた組員も年々増加している。一部報道によれば過去10年間で400カ所以上の暴力団事務所が差し止めや使用制限を命じられて閉鎖や解体となっている。

若者を中心に今では市民権を得たかのようなタトゥー文化とは違い、暴力団事務所は内外装ですら共感を得がたいデザインだと言えるだろう。特に一般市民には恐怖の対象でしかなく、不動産取引に関しては暴排条例で厳しい制限が科されている。

このように法律からも市民からも敵視されている暴力団事務所だが、注目すべきは事務所の存在そのものが近隣住民や通行人の「人格権侵害の要因」だと裁判で認められるようになったことだ。

暴力団事務所の存在そのものが「人格権侵害にあたる」とは一体、どういうことなのだろうか──？

人格権とは、「生命・身体・財産・自由・貞操等の身体的側面に関する利益」と「名誉・信用・肖像等の精神的側面の利益」を侵されることなく何人も平穏な日常生活を営める権利のことである。

人格権の侵害について分かりやすい例をあげるとパワハラ、嫌がらせ、いじめ、性的虐待などが該当する。そして、こうした侵害事例の中に「暴力団事務所の存在」も加わるということになる。

組事務所は存在自体が「パワハラ」

言い換えれば、暴力団事務所とは存在しているだけで近隣住民にパワハラや嫌がらせを行っていると解釈するほかないだろう。その結果として暴力団事務所の差止や使用制限などを可能にする「安全配慮エリア」を拡大する自治体が急増している。

しかしながら、暴力団事務所に対する様々な“圧力”を、「人格権の侵害を守るための法令遵守だ」という一言で片付けてしまっていいのだろうか？

ある暴力団組長は、組事務所を構えずに活動していた。近年は暴排条例の影響だけでなく、純粋な資金難から事務所を設置せずに活動する暴力団も多い。

結果、組長の自宅に組員が昼夜を問わず出入りする機会も増え、近隣住民から「あそこは暴力団事務所だ」と勘違いされてしまうことが増えた。

近隣住民からの相談を受けた当局によって、この組長の自宅は「暴力団事務所」であると一方的に判断されて、あろうことか組長は条例違反で逮捕されてしまった。

「自宅を事務所として使った覚えはない」とこの組長は言い切る。

そもそも暴力団事務所とは、資金稼ぎの拠点や暴力団としての勢力誇示の道具の1つだとされている。組長は「自宅で仕事をしたこともなければ組の看板を掲げたこともない。組員は自分を迎えに来たり、訪ねに来ていただけだ」と反論する。

この組長の自宅は純粋に自宅だったのだが、捜査関係者はその主張を認めない。組長の自宅がどうなったのか。第2回【自宅を「暴力団事務所」と認定して組長を逮捕…「暴力団だから仕方がない」がもたらす“新たなリスク”とは】ではその顛末をお伝えする──。

藤原良（ふじわら・りょう）

作家・ノンフィクションライター。週刊誌や月刊誌などで、マンガ原作やアウトロー記事を多数執筆。万物斉同の精神で取材や執筆にあたり、主にアウトロー分野のライターとして定評がある。2020年に『山口組対山口組』（太田出版）を、25年9月には『闇バイトの歴史 「名前のない犯罪」の系譜』（同）を上梓

デイリー新潮編集部