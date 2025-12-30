プロボクシング元3団体統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（36＝英国）が28日にナイジェリアで交通事故に遭い、負傷した。米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。

ジョシュアが契約する英興行大手マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターはXに「ジョシュアが事故で負傷し、検査と治療のために病院に搬送された。経過観察のため入院する」と記した。同乗していたジョシュアのチームメンバー、シナ・ガミさんとラティフ・アデヨレさんが亡くなったという。SNSには、ジョシュアが痛みに顔をしかめながら大破した車両から救出される様子が映されている。

英紙デーリー・メールによると、ジョシュアは両親の母国で休暇中だったという。当局によると、「事故で入院した患者の容態は安定しており、現時点で緊急医療を必要としない」という。ESPNは地元当局の情報として、ジョシュアが後部座席に乗っていたレクサスSUVが法定速度を超えて走行中にタイヤがバーストして制御を失い、道路沿いに停車していたトラックに衝突したと報じた、

21年9月にオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）に敗れて以来無冠のジョシュアは、今月19日に米マイアミで世界的ユーチューバーのジェイク・ポール（米国）を6回KOで破ったばかり。ポールはジョシュアに「命はボクシングより大切だ。亡くなった方々、AJ、そして不幸な事故の影響を受けた全ての方々のために祈ります」とメッセージを記した。今夏には元前WBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（英国）との対戦が計画されていた。