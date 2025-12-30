老け感ゼロ…白髪染めをやめた43歳女性 グレイヘアへの移行に葛藤も、“心の揺れ”をおさめてくれた夫の言葉
白髪染めをやめ、グレイヘアへ移行した43歳女性のビフォーアフターを収めた動画がInstagramで話題を集めている。投稿したのはyuyuさん（@yuyu_gray）。264.4万回表示、1.3万件のいいねが集まり、「これ自然のお色なんですか？すごく素敵です！」「似合ってて凄い！老け感ゼロでおしゃれ！」などのコメントが寄せられた。「個性を愛そう」というメッセージとともに公開されたグレイヘアへの道のりについて、yuyuさんに聞いた。
【別カット】白髪染めした部分は茶色くなり…受け止めが大変だった移行期間から唯一無二のグレイヘアに変化するまで
――白髪染めをやめるという決断をするに至った、最も大きな理由は何でしょうか？
「いつしか白髪染めが自分の中でやらなければいけない"義務"みたいな作業になっていて『これは私の時間と感情をすり減らす行為だな』と気づいた瞬間です。鏡を見るたびのびてきた白い"根元"ばかり気にする自分が嫌になったんです。そこから、"隠すための美容"ではなく、"楽しむための美容"に戻したいと思いました」
――グレイヘアに移行する過程で、最も大変だったことや、工夫したことは何でしょうか？
「一番しんどかったのは、途中経過の『まだキレイじゃない時期』を自分が受け止めることでした。外見より、心の揺れが大変で。その間は帽子やターバン、ヘアマニュキュアなどいろんなアイテムに頼ってどう見せるかを楽しむ方向にチェンジしました。『いつでも"染める"には戻れるから、もう少しだけ頑張ろう』と自分を追い詰めないようにしました」
――白髪染めをやめたことで、気持ちや日常生活において具体的にどのような変化がありましたか？
「時間が増えましたし、お金も別の美容に回せるようになりました。そして何より、鏡を見るたびに『ありのままの自分でいいんだ』と思える感覚があります」
――周囲の方々からの反応で、特に印象的だったものは何でしょうか？
「夫の『白髪はyuyuの個性なんだから、もう少し頑張ってみたら？』という一言がすごく印象に残っています。移行中、心が折れそうだったときの言葉でした。SNSでは『そんなに綺麗な混じり具合で羨ましい』とたくさんいただき、自分では思ったことがなかったので驚きました」
――投稿で触れている「個性を愛そう」というメッセージは、yuyuさんにとってどのような意味を持ちますか？
「若さや均一性が『正解』とされがちな時代で、"揃うことより、違うことの美しさ"を伝えたいと思っています。白髪は欠点ではなく、1人ひとりの物語であり特徴。『選んでいい。変わっていい。自分を好きでいい』。特に他と比べがちな『美』に関してそう思うようにしたら、少し心が楽になると思います」
投稿には「素敵！めっちゃおしゃれです！」「可愛すぎます」「こういう色に染めてるみたいでステキです」といったコメントも寄せられた。yuyuさんのグレイヘアへの道のりはInstagramとThreadsで発信されている。
