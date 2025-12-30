「認知症」は種類別に症状の違いがあるのをご存知ですか？ それぞれの特徴を解説

「認知症」は、脳の神経細胞が減少し認知機能が低下することで社会生活が困難になる状態を指します。認知症には種類があり、それぞれ特徴が異なります。今回、認知症のリハビリに多く携わっている理学療法士の岡田さんにそれぞれの原因や特徴を伺いました。

編集部

はじめに認知症にはどんな種類があるのか教えてください。

岡田さん

認知症には代表的なものに「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」があります。認知症にはそれぞれに特有の症状があり、それに適した対応が必要となります。

編集部

それぞれどのような特有の症状があるのでしょう？

岡田さん

アルツハイマー型認知症は出来事全体が抜け落ちてしまったり、イライラしやすくなったりといった記憶面・情緒面の低下が見られます。レビー小体型認知症は幻視、歩行障害などのパーキンソン症状、起立性低血圧などの自律神経症状が多く見られますね。前頭側頭型認知症はほかの認知症には現れにくい症状がみられ、万引きしたり、信号を無視してしまったり、社会性を保つ行動が失われてくることがあります。

編集部

生活への支障はどのようなものがありますか？

岡田さん

アルツハイマー型認知症末期では自分では行動しにくくなり、ほぼ全ての日常生活の活動に介護が必要になります。レビー小体型認知症では歩行障害により転倒しやすく、骨折の危険性が高まります。ほかにも自律神経症状の一つとして倦怠感が現れ、活動が億劫になる可能性もあります。前頭側頭型認知症には社会性の低下に伴って誰かと一緒に行動を共にしてもらうなどの助けが必要になります。

編集部

認知症は物忘れと関係あるのですか？

岡田さん

それぞれの認知症に認知機能の低下は認められますが、アルツハイマー型認知症ではより顕著に現れます。物忘れ自体はある出来事の断片が欠けるような状態ですが、出来事自体を忘れることはないことがほとんどです。しかし、アルツハイマー型認知症の場合には出来事自体忘れてしまう可能性があります。

監修理学療法士：

岡田彰一（理学療法士）

関西理学療法専門学校卒業。専門学校卒業後、京都の総合病院へ就職。地域密着型の病院へ転職し、理学療法士を10年経験した後に言語聴覚士を取得。理学療法士、言語聴覚士のダブルの知識、技術の下に脳血管障害、運動器疾患、年間500名以上の誤嚥性肺炎や摂食嚥下障害の患者に関わり、多岐にわたる疾患と背景をもつ患者のリハビリ、支援などサポートを行う。

※この記事はメディカルドックにて【認知症のリハビリはどんな内容をおこなっているのか 理学療法士が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。