2026年1月7日(水)深夜1時～ 放送スタート！水ドラ25「この愛は間違いですか～不倫の贖罪」秘密を抱えた4人の表情が印象的なメインビジュアルが完成！オープニングテーマにhitomiの「Stand by...」が決定！さらに、60秒の番組予告映像＆第1話の場面写真を解禁！