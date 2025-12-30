加藤浩次＆菊池風磨がMCを担当！“大激怒バラエティ”『怒りん坊将軍！』第5弾の放送が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

加藤浩次と菊池風磨（timelesz）がMCを務める『怒りん坊将軍！』の第5弾が、TBSで2026年1月6日22時より放送されることが発表。今回は“2026年初怒り！モメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底的に解消SP”となることがわかった。

■日常にあふれる様々な“怒り”を解消させてくれる、大激怒バラエティ

本番組は、日常にあふれる様々な“怒り”を抱える人たちのために、MCふたりがその怒りを受け止め、ときには解決策を提案したり、ときには向き合い方の持論を述べたり…と、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティだ。今回のゲストにはあの、いとうあさこ、カズレーザー、西野七瀬、藤本美貴を迎え、怒れるエピソードを展開する。

■ミキティ夫妻は毎日ハグ＆キス！？ 夫婦のスキンシップ問題

「キスしてくれない」「触れ合いが減った」などの夫婦間のスキンシップ問題。藤本美貴が夫・庄司智春との結婚生活を赤裸々に語る。「気分じゃないからしないはナシ」「朝稽古のように起きてハグ」などミキティ流のアドバイスも。さらに、加藤浩次も「妻と一緒にお風呂に入っている」と衝撃告白!?

■スーツケースの暗証番号は“元カノの誕生日”!?人間関係のモヤモヤ

「彼氏のスーツケースの暗証番号が元カノの誕生日」という怒りにカズレーザー、あのちゃんが「気になる派」「気にならない派」で激突。また元カノにもらったプレゼントに対して、加藤浩次が「罪はない」と力説するが、女性ゲストから大ひんしゅくを買う。

■菊池風磨が芸能界一発アウトの危機!?無人レジが怖すぎる

「無人レジで失敗したら万引きになる…」と恐怖する菊池風磨。結婚式のご祝儀やお賽銭まで二次元コードで読み込んで支払うなど、2026年ならではの「何でも無人化」に怒りと戸惑いの声が。また「反省文をAIに書かせるっておかしい！」という怒りも。AI時代にどう向き合うべきか、YouTubeチャンネル登録者数約80万人の人気住職が、怒りを鎮める考え方を伝授する。

■犬のおしっこで柱が腐る商店街…スタジオで本気の対策会議！

散歩中の犬のおしっこによって柱が腐ってしまったという、京都・北野商店街。注意したくても、客との関係を考えると簡単には言えない。そこで、スタジオの出演者総出で解決策を考える。加藤浩次から意外な妙案が!?

■番組情報

TBS『怒りん坊将軍！』

[2026年]

01/06（火）22:00～22:57

MC：加藤浩次（極楽とんぼ）、菊池風磨（timelesz）

ゲスト（五十音順）：あの、いとうあさこ、カズレーザー（メイプル超合金）、西野七瀬、藤本美貴

専門家：大愚元勝（福厳寺住職）

ナレーター：近藤サト

