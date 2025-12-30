２０２５年も、残りわずかとなりました。広島の１年の出来事を、テーマを分けて振り返ります。今回は『政治』です。日本でも広島でも、新たなリーダーが誕生しました。政治の１年を振り返ります。

２０２５年、初めて誕生した女性首相は、自民党の高市早苗総裁でした。



■自民党 高市早苗総裁

「働いて働いて働いて働いて、働いて参ります。」



■街の人は…

「女性初ってことなので、いろいろ新しいことに挑戦していって、日本を明るく変えてほしいなって思います。」

「ハキハキされているので、女性ならではのアイデアとか、人付き合いに期待したいですかね。」

一方で、連立政権の枠組みが変わりました。公明党は、２６年間に及ぶ自民党との連立から離脱しました。



■公明党 斉藤鉄夫代表

「自公連立政権については一旦白紙とし、これまでの関係に、区切りをつけることとしたいと思います。」



■自民党 高市早苗総裁

「一方的に、連立政権からの離脱を伝えられました。」

連立からの離脱を決断した衆議院・広島３区選出の公明党・斉藤鉄夫代表は、広島テレビの単独インタビューに応じました。



■公明党 斉藤鉄夫代表

「党内にも、いろいろな意見がありました。大変ある意味で、大きな苦渋の決断でした。」

離脱の最大の理由は、自民党の「政治とカネ」の問題への対応の不満でした。



■公明党 斉藤鉄夫代表

「昨年の衆議院選挙。そして、今年の参議院選挙、公明党は大きく負けました。『政治と金の問題を抱えた自民党を応援する、そのことに疲れた』と（公明党の支援者から）こういう声をたくさん聞きました。企業・団体献金（の規制強化）について、自民党が一歩踏み出すこと、これが大前提だと。向こうから明確な答えがなかった以上、私も離脱という判断を、苦渋の決断でしたけども、させていただいた。」

斉藤代表に、２０２５年の漢字一字を書いてもらい、その理由を聞きました。



■公明党 斉藤鉄夫代表

「原点の『原』です。原点に帰って再び出発する。そういう年であったという意味で、この原点の『原』を、私の今年の漢字とさせてもらいました。」

日本維新の会と新たに連立を組んだ高市政権は、発足以降、７０％を超える高い支持率を維持しています。

そして、女性リーダーの誕生と言えば、広島でも、県政史上初の女性知事が誕生しました。



■広島県 横田美香知事

「広島県のために、すべてをかけていきたい。力を尽くしていきたい。」

県政のかじ取り役を横田知事に託した、前知事の湯崎英彦さん。退任から５日。ランニングをしながら、湯崎さんに話を聞きました。



■前・広島県知事 湯崎英彦さん

「辞めてからね、すごい皆さんが道で挨拶してくれる。『こんにちは』とか、『お疲れさまでした』とか、すごい声をかけてくれるんですよ。辞めた方が声かけやすいのかな。」

歴代最長に並ぶ４期・１６年に渡って県知事を務めた湯崎さんは、１１月２８日に任期を終えました。



■広島テレビ 門脇明伸記者

「今は、週に何回くらい走られているんですか？」

■前・広島県知事 湯崎英彦さん

「週１回か２回くらいですかね。１回走って、１回自転車みたいなのが理想かな。」

■広島テレビ 門脇明伸記者

「これは、知事時代からずっと？」

■前・広島県知事 湯崎英彦さん

「いや、まぁ、すごく走る時はそうですね。波があったので、走る時とか、走らない時とか。でも、ずっと続けていましたよ。」

■広島テレビ 門脇明伸記者

「１６年間続けることができたのは、体を鍛えていたのが秘訣だったり？」

■前・広島県知事 湯崎英彦さん

「それはね。やっぱり知事とか体力勝負ですからね。」

『知事は体力勝負』と語る湯崎さんからバトンを受け取った横田知事は、就任早々、養殖カキの大量死の問題に直面します。就任から１か月足らず。カキの問題への対応とともに、広島県の若者の人口を増やす対策も動き出しました。

２０２６年への期待も込め、横田知事が選んだ２０２５年の漢字は…



■広島県 横田美香知事

「『節（せつ）』でございます。被爆・終戦８０年という大変大きな節目でございました。竹の節もイメージするかと思うんですけども、節があることによって、大きく伸びていくということもあるので、来年への大きく、しなやかに伸びていくイメージも込めて、この字を選ばせていただきました。」

日本、そして、広島でも新たなリーダーが誕生した２０２５年。山積する課題に、どう立ち向かっていくのか、手腕が問われます。

