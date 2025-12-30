【紅白】VTRナレーターに津田健次郎＆坂本真綾 アニメ『チ。』で共演、津田は『あんぱん』出演も【コメントあり】
NHKは30日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』のVTRナレーターを発表。声優の津田健次郎と坂本真綾が務める。
NHKで放送されたアニメ『チ。―地球の運動について―』で、津田はノヴァク役、坂本はラファウ役を演じた。さらに今年、津田は連続テレビ小説『あんぱん』に出演、坂本は歌手デビュー30周年を迎えるなど、声優活動にとどまらず幅広く活躍した。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆が務める。
■津田健次郎、コメント
今年は「あんぱん」「べらぼう」への出演、「にほんごであそぼ」の朗読や「激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜」のナレーションなど、多くの番組に関わらせていただきましたが、締めくくりに紅白歌合戦のナレーションを担当できることを、心から嬉しく思います。多くのアーティストが一堂に介する素晴らしいステージを盛り上げられるよう、「チ。」でご一緒した坂本真綾さんとともに精一杯努めます！
■坂本真綾、コメント
年末を迎え、今年も終わりだなあと感じていたところに紅白歌合戦のナレーションのお話をいただき大変光栄に思っています。さらに、大好きで尊敬している先輩・津田健次郎さんとペアを組めることも嬉しいです！それぞれ挑戦や新しい試みに取り組むアーティストの皆さんの思いが伝わるよう、橋渡しの役割を果たせたらと思います。
