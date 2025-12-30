◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合19位の大東文化大学は、ハーフマラソンで1時間1分台の記録を持つ大濱逞真選手(2年)と棟方一楽選手(3年)が、それぞれ1区と2区に配置。出遅れが許されない重要区間に有力選手を起用しました。

前回大会の2区で区間17位に沈んだ棟方選手は、「悔し涙が流れるくらい悔しくて、その思いを忘れずに練習に取り組んでいる」と話すように、同じ2区の舞台でリベンジを誓います。

早稲田大学と並び最多4人の1年生がチームエントリーした大東文化大学。区間エントリー時点では、3区・菅粼大翔選手と5区・上田翔大選手の2人が登録されました。

一方、駅伝主将の赤星龍舞選手(4年)や10月の予選会でチームトップの走りを見せた入茺輝大選手(4年)など、4年生全員が補欠登録。メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(最大6人)まで可能となります。

◇大東文化大学の区間エントリー

1区 大濱逞真(2年)

2区 棟方一楽(3年)

3区 菅粼大翔(1年)

4区 松浦輝仁(2年)

5区 上田翔大(1年)

6区 石川郁弥(3年)

7区 中澤真大(2年)

8区 庄司瑞輝(3年)

9区 エヴァンス キプロップ(2年)

10区 清水雄翔(2年)

〈補欠登録〉赤星龍舞(4年・駅伝主将)入茺輝大(4年)照井海翔(4年)戸田優真(4年)鈴木要(1年)日郄龍之助(1年)