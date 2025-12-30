次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のFace IDやフロントカメラに関する新たな情報が報じられています。

The Informationによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxは「画面下Face ID」を採用し、フロントカメラは左上隅に移動するとのこと。これにより、画面上部の切り欠きこと「ダイナミックアイランド」がなくなります。ただし、本体の外観自体は「iPhone 17 Pro／Pro Max」と似たものになるそう。

また、iPhone 18 Pro／Pro Maxの少なくとも1モデルでは、背面カメラに機械式の絞り機構が追加され、「可変絞り」が可能になるとも言います。「iPhone 14 Pro」から「iPhone 17 Pro」のメインカメラは絞り値がf1.78に固定され、レンズは常に解放状態となっています。iPhone 18 Pro／Pro Maxでは、ユーザーが被写界深度（背景のボケ具合）をより細かくコントロールできるようになる可能性があります。

iPhone 18 Pro／Pro MaxにはTSMCの最新の「2nm」プロセスで製造された「A20 Pro」チップが搭載される模様。このチップは「Apple Intelligence」の処理能力の向上や、バッテリー駆動時間の延長、熱管理の改善などが期待されています。

次期iPhone 18 Pro／Pro Maxのデザインがどう変化するのか、今後も注目です。

Source: The Information via MacRumors

