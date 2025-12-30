ハンガーラック、安っぽいプラ製ではなく金属製の「マットな質感」を選んでみた
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
見た目で生活感が出てしまう典型的なものが洗濯物です。
生活必需品ではあるものの、安っぽいプラスチック製よりはしっかりしたものを選びたいところですね。あと、折りたたみができるのが理想的です。
アルミが変える部屋の景色
今回ご紹介するのが「DZT 折りたたみハンガーラック」。最大の特徴は、使わないときに幅10cm以下に折りたためること。クローゼットの隙間や家具の裏にスッと収納できるので、これまえ思いもしなかった隙間に収納できるかもしれません。
アルミニウム合金製なので質感にも高級感があります。モノトーンで統一した部屋なら、映えてしまうかも。
さらに幅も可変式で、洗濯物が多い日は広く、少ない日はコンパクトに使える仕組み。
付属ネットを使えば平干しに使えるので、靴・マット、これからの季節に欠かせないニットの乾燥にも活躍します。
100kgの安心感がもたらすもの
耐荷重100kg以上という頑丈さも、地味に助かります。まとめて洗濯する派にとって、重くなった洗濯物をプラスチック製のハンガーラックに載せるのは不安感がありますし。
布団も余裕で干せるので、大型アイテムを干す際にも困りません。
高さは1.2〜1.5mの3段階調整が可能。ロングコートもシーツも床につかずに干せます。幅も調整できるので、洗濯物の量に合わせて自在に変形。まるで部屋の間取りに合わせて進化するかのような適応力です。
もし同じ悩みを抱えているなら、詳細をチェックしてみる価値はあるかもしれません。私も思わず「これ、実家にも欲しいな」と思ってしまいました。
折りたたんでコンパクト収納！高さ調整自在＆簡単設置のハンガーラック
13,780円
35%OFF
machi-yaで見る
＞＞折りたたんでコンパクト収納！高さ調整自在＆簡単設置のハンガーラック
Image: DZT
Source: machi-ya