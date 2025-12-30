Photo : Kazumi Oda

正直全部欲しい。

ギズモード・ジャパン編集部、実は音楽作りにいそしむメンバーが沢山いるのです。なぜかって、それは音いじりは心の癒しだから。

今回はそんなギズモードのライター・編集部員が今年購入した音楽ガジェットを紹介します。

モジュカセ

Photo : Kazumi Oda

モジュラーシンセ＋ラジオ＋カセットテープで「モジュカセ」。

ステレオスピーカーで音楽を聴き、ラジオを流す。そんな「生活に溶け込むラジカセ」の顔をしながら、その中身は大量のモジュラーシンセとサンプラーが詰まったモンスターマシンです。

つまり、ただのオーディオじゃない。鳴らした瞬間に「楽器」へと変身するんです。マイクを繋げば、その場でストリートライブだって始められる。正直、これを思いついた自分を褒めちぎりたい（笑）。

世の中に欲しかったけど、どこにもなかった。だから、自分でコンポーネントしました。こういう「勝手に作っちゃう楽しさ」、みんなもどんどんマネしてほしい！（尾田和実 / ギズモード・ジャパン総編集長）

シンセサイザー楽器？ ラジカセ？ いえいえ｢モジュカセ｣です

teenage engineering OP-XY

Image: teenage engineering

発売当初から欲しかったあの「OP-XY」が37％オフ!? もう買うっきゃない!!

そんな勢いで買ったシンセなのですが、やはり楽しい。リビングで手の届く場所に置いといて、気になったフレーズ作ったり鍵盤弾いたりドラム鳴らして他の楽器触ったりと、音のある生活がより身近になりました。

シーケンスで扱えるのが「OP-1」よりも直感的でしたね。（ヤマダユウス型）

Abelton Move

Image: Ableton

DTMを再開したこともあり、Ableton Moveを購入しました。

コンパクトかつバッテリー駆動で持ち運びも便利。4トラックながらシンセ、サンプラー、ドラムマシンとしても使えます。

来年はDTMだけでなく、ハード機材と組み合わせたマシンライブのセットアップにも組み込むつもりです。（Jun Fukunaga）

インスピレーションをすぐ音楽に！ Abletonの最新音楽ガジェット｢Move｣をいち早く使ってみた

IK Multimedia ARC Studio

Image: IK Multimedia

自宅のスピーカー環境を改善するべく、ソフトウェアとハードウェアの力でモニタリング環境を補正してくれるARC Studioを購入。

セッティングはちょっと面倒ですが、出音がかなり良くなって正直ビビりました。日本の住宅環境だとどれだけいいスピーカーを買ってもその本領を発揮するのは難しい…。

もしDTMが趣味で自宅のスピーカー環境を良くしたいのであれば、吸音材を貼ったり、スピーカーのアップグレードをするよりも前に、モニタリング補正のシステムを試すべきです！（K.Yoshioka / 編集部員 / テキストユニット）

Line 6 HX Stomp

Image: Line6

エフェクターから有名アンプのモデリングまでを網羅した、コンパクトなマルチエフェクトプロセッサー。

ギターからベースまでマルチに使えるエフェクターを探していたところ、たまたまInstagramで見たTim Kirschkeの音作りがとても好みだったのが決め手。この手の機材としては価格も比較的手頃だったため購入。

アンプ、キャビネット、エフェクトの数が非常に多く、どれもクオリティ高いです。「これはちょっと…」と思うサウンドがほとんどありません。内部でエフェクト音とドライ音をパラで出すようなルーティングも簡単に組めるので、できないことを探す方が難しいレベルです。

最近は高品質なアンプモデリングソフトも多いですが、やはり実機を触りながら音作りしたほうが良い感じになる気がします。

クオリティが高いと言いつつ、モデリングされているアンプによってクオリティ差は多少感じます。たとえばB-15系はかなり良い一方で、いわゆるギャリ系は少しピーキーに感じることも。ただ、このあたりは好みの問題もあると思います。

また、組み合わせを吟味したり設定を作り込まないといわゆる「音痩せ」的な入力が下がった感じになることもあるので、サクッと良い音出したい！的な使い方には向かない気がします。（佐孝仁司 / 編集部員 / 動画ユニット）

Source: Media Integration, Ableton, Hook Up, Line6