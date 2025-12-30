帰国し日本でイベントに参加

元巨人のチア「ヴィーナス」で活躍し、現在はCPBL・中信兄弟のチア「パッションシスターズ」に所属する菊池桃子さんが29日にインスタグラムを更新。ファンミーティングに参加し、元人気チア同士の2ショットを公開した。ファンからは「めっちゃ可愛い」「お疲れ様でした！」などとコメントが寄せられている。

菊池さんは2023年までヴィーナスに所属。大学まで取り組んだ新体操の経験を活かし、足を高く上げた「1位のポーズ」がお馴染みだった。今季から台湾に活躍の場を移しており、同じチームには人気チアのチュンチュンらが所属している。

オフになって帰国している菊池さんは、ファンミーティングに参加。昨年までロッテのチアとして活躍した黒木知宏コーチの長女・黒木芽依さんとともに出演した。

菊池さんはインスタグラムで「2025年最後のお仕事、終了〜」と綴り、「台湾とはまた違った形でのファンミーティングで楽しかったです！ 今回参加して下さった皆さんありがとう そしてそして、、！MCの黒木芽依ちゃん！ 単独としては初コラボ！ ありがとうございました」と報告した。

ファンからは「やっぱり白が似合う！」「可愛い」「2026年また球場で会いましょう」「桃子、頑張って」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）