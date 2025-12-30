バサッと羽織るだけ！【GU】40・50代の冬に♡「サマ見えアウター」

バサッと羽織るだけできまるアウターを探している、40・50代へ！ FTN編集部では、冬コーデの鮮度を上げてくれそうな「サマ見えアウター」を【GU（ジーユー）】で発見。フェイクファーの襟がポイントのフライトジャケットと、上品な雰囲気を纏えるコクーンシルエットのコートが、ミドル世代の冬にぴったり合いそうなんです。今回は、スタッフさんならではのおしゃれテクが詰まったスタイリングもあわせてご紹介。冬の着こなしをアップデートしたい人は必見です。

レザー調のツヤが映える高見えフライトジャケット

【GU】「ウォームパデッドフライトジャケット」\7,990（税込）

レザー調素材のツヤ感と、ふんわりとしたフェイクファーの襟が魅力のフライトジャケット。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」とのことで、寒い冬のお出かけにも頼もしい1着になってくれそう。フロントの大きめポケットがアクセントになり、大人可愛いコーデのスパイス役にピッタリかも。あえてフェミニンなコーデに重ねたり、デニムと合わせてハンサムに寄せたり、さまざまなスタイリングを楽しめるはず。