こういうの探してたーーーー！！！【シャトレーゼ】箱入りで高見え◎「手土産スイーツ」

友人や親戚の家を訪問する際に用意する手土産は、渡す相手の満足感やコスパの良さ、ビジュアルなど気になるポイントがたくさん。とはいえ、毎回同じ手土産だとすぐに飽きてしまうため、手土産のレパートリーは多ければ多いと助かります。そこで活用して欲しいのが【シャトレーゼ】の「手土産スイーツ」です。今回は、箱入りで高見え感のあるおすすめスイーツをまとめました。

華やかなパッケージに思わず手が伸びる

水彩画のような華やかなパッケージが魅力的な「マカロン5個入」。公式サイトによると「チョコ、バニラ、フランボワーズ、ピスタチオ、シトロン(レモン)」のマカロンがそれぞれ入っており、パッケージだけでなく、箱を開けてからも色鮮やかなビジュアルが楽しめます。価格は\1,080（税込）と、お手頃価格なところも嬉しいポイント。オンラインストアでも取り扱っているため、近くに店舗がなくても購入できます。

王道の洋菓子詰合せならコレ

「ビスキュイワッフル & シュガースコーン詰合せ9個入」は、3種類のワッフルとスコーンを組み合わせたスタンダードな洋菓子の詰合せです。ワッフルにはスイートチョコ・ホワイトチョコ・キャラメル、スコーンにはチョコチップ・オレンジレモン・キャラメルナッツのフレーバーが入っており、相手を選ばず渡せて幅広いシーンで活躍します。

手土産用にもお茶請け用にも

高見え感のある上品なパッケージに包まれた「マドレーヌオールドファッション 8個入（チョコ）」。ほどよい食べ応えがあるマドレーヌは、手土産だけでなくお茶請けとしても便利な焼き菓子。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ふんわり & しっとりした生地は甘さもほどよく、文句なしの美味しさでした！」とのことで、味のクオリティも満足度が高そうです。

季節を楽しむ手土産に

茶巾しぼりの見た目が上品な「茨城県産和栗の栗きんとん 6個入」。こちらは季節限定商品のため、季節感のある手土産を渡したいときにぴったりです。栗きんとんの栗餡には刻んだ栗が入っており、レポーターのHaruさんも「口に入れた瞬間から栗をしっかり感じられて美味しい！！」と絶賛。栗好きの人への手土産として、迷わず選びたい一品です。

【シャトレーゼ】の「手土産スイーツ」は、箱入りで上品な印象がありつつも気軽に選べるお手頃価格が使いやすさの理由。バリエーション豊富なので、選ぶ人も貰う人も飽きずに楽しめるはず。お近くに店舗がない場合は、オンラインストアでも購入可能なのでぜひ活用してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる