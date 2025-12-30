「チャームポイント？ 脳みそです（笑）」グラビアを続ける芹那が、いま一番信じているもの

私は変わらない芹那でいたい気持ちがあります。

元SDN48で卒業後はバラエティ番組を席巻。現在発売中のFRIDAY2026年1月2・9・16日合併号にて久々のグラビア出演し話題沸騰の芹那に話を聞いた。

──FRIDAYのグラビア撮影はいかがでしたか？

「あらためて『やっぱり私、この仕事が好きだなあ』と思いました。グラビア界には、撮影を楽しくしてくださる方がたくさんいて、自由にのびのびと自分の表現を受け入れてくれる場所、いちばん自分を表現しやすい場所だなと感じられて、すごく幸せです」

──日々、心がけていることはありますか？

「昔から応援してくださってる方からみて、5年、10年と経つうちに雰囲気が変わってしまうと、ほんの少し寂しくなることがあるのかなって…」

だから私は変わらない芹那でいたい気持ちがあります。でも生きていると、昨日と今日でも好きなものが変わったり、環境が変わったりしますよね。そういう日々の移ろいは、自分だけが気づいていればいいと思っていて。

撮っていただいた写真を見ると『あの時こんなものが好きだったな』『こういう時間を過ごしていたな』と思い返せる。そういう自分だけが知っている変化はあっても皆さんには『前よりもっと綺麗になった』『体づくり頑張ってる』『ずっと好きな芹那のまま』そのくらいに感じてもらえたら嬉しいですね」

大切だと思える人と一緒にいたい

──ご自身が思うチャームポイントは？

「最近気づいたんですけど…私、“脳みそ”がチャームポイントだなって思ってるんです（笑）。

誰にも負けない自分として生きていくために、この脳みそは絶対必要で、自信につながっている部分です。

他にも好きなところはいっぱいありますよ。耳の形も、目の色も、歯並びも好き。

でも一番は、やっぱり自分の思考。

自分を自分として生きる大事な武器ですね」

──表に立つ仕事と、アイドルプロデュースのような裏方の仕事。両方を経験してどう感じていますか？

「アイドルの子たちに伝えなければいけないことの一つとして、仕事への向き合い方もそうですし、これまでやってきてよかったと思えることを伝承して、それが彼女たちの未来に良い方向へ向かえば、また自身でも自信が持てて表に立つ仕事も頑張ろうと思えるので、両方やれている事が良い循環になっています」

──最近、周りからもらった愛はありますか？

「毎日、愛に溢れてるなって思います。

去年、事務所を離れて独立したのですが、その時から本当にやりたい仕事、大切だと思える人と一緒にいたいという気持ちが強くなって。

仕事はもちろん、ご飯を食べに行く仲間、日々なにげなく過ごす環境…どこかに愛がないと進めないと思うんです。

意識して愛がある場所を選ぶようになったら、自然とそういうものがたくさん集まってきて。

自分が『好き』『大切』と伝えると、相手も返してくれて、さらに関係が広がっていく。そんな毎日です。

愛のない場所には、もう行きたくないと思うくらい。日々、愛が溢れています」

──今、一番楽しみにしていることは？

「プロデュースしているアイドル『踊れ！神風』の未来ですね。

私自身、彼女たちに会う前は夢を見失いかけてしまっていました。夢を持って過ごしていた時間を知っている分どこか物足りなさを感じていました。夢を見られない人生と、夢を諦める人生と、夢を叶える人生、それぞれあると思いますが、みんなには、夢を叶える人生を生きて欲しいです。叶え続けて欲しい。そんな思いを抱きながらメンバーと過ごす日々がとても楽しい時間になっています」

──最後に、FRIDAY読者へメッセージをお願いします。

「以前出させていただいた時とは読者層も変わっているかもしれないし、久しぶりに私を思い出してくれた方も、初めて見る方もいると思います。

どんなきっかけで今回わたしを見てくださったとしても、ここからまた素敵な出会いや再会、新しい魅力の発見が生まれたら嬉しいです。感想、ぜひ聞かせてくださいね。またお会いしましょう！」

Serina T161 B82 W57 H84

北海道出身。SDN48で培ったアイドル活動の経験を活かし、「日本一沸かせる」をコンセプトに、元気でハッピー、愛がいっぱいの楽曲を届けるアイドルグループ『踊れ！神風』のプロデューサーとして活動中。芹那 デジタル写真集『写実主義-リアリズム-』vol.1~3好評発売中！最新情報はX(@serina_serinko)Instagram(＠serinaofficial)まで