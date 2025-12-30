「（俳優に）戻るんだったらやるし、戻らないんだったら終わりじゃないですか。それだけなんで…」──服役を終えて、当時仮釈放中だった俳優の新井浩文（46）は、NEWSポストセブンの取材にそう語っていた。直撃から1年5カ月、新井は演劇の舞台に戻ってきた。しかし、新井が選んだのは"1日限定の舞台復帰"だった。批判、喝采……その背景には意外な想いがあった──。

【写真】衣服がダボダボに見えるほど痩せていた、仮釈放後の新井浩文（全身）。降谷建志がストーリに投稿した新井出所後の1枚も

2025年12月28日、東京・下北沢のザ・スズナリで上演された劇作家・赤堀雅秋（54）の一人舞台『日本対俺2』で復帰を果たした新井。大根仁氏（57）が総合演出をつとめる同舞台には俳優・田中哲司（59）や八嶋智人（55）、間宮祥太郎（32）や「SUPER EIGHT」の丸山隆平（42）らが日替わりゲストとして出演。新井もゲストとして出演した。

新井は当日、自身のXで《なんか心臓バクバクしてんなーと思ったけど、忘れてた！ これが緊張だ！》と、心境を綴っていた。劇場には復帰を待ちわびたファンや報道陣が約50名ほど詰めかけたが、公演後に新井が姿を現わすことはなかった。

2001年に映画『GO』で俳優デビューした新井は、2012年に北野武監督の『アウトレイジ ビヨンド』に出演。2015年には映画『百円の恋』で第39回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。個性派俳優として、役者のキャリアを順調に積み上げていたが、その功績は一夜にして崩れ落ちたのだった。スポーツ紙記者が語る。

「新井さんは、2018年に泥酔した状態で派遣型マッサージ店の女性従業員に対して乱暴したとして、2019年に逮捕されました。強制性交罪の容疑で2020年12月に懲役4年の実刑判決が確定しました。オンデマンドのドラマは配信が停止され、主演を務めていた映画『善悪の屑』は公開中止となるなど、多くの作品に影響がでました」

仮釈放中に打ち明けていた「心境」

衝撃の逮捕から6年、歳月とともに"俳優・新井浩文"の名が人々の記憶から薄れかけつつあった2024年7月、仮釈放された新井は、東京から遠く慣れた"北の地"でひっそりと暮らしていた。

キャップを目深に被り、Tシャツ、短パン姿だった色白の新井は、長い刑務所生活で少し痩せたようだった。記者の問いかけに、新井が打ち明けたのが冒頭の言葉だった。当時新井は、こう続けた。

「仮釈放中で満期までは何も言えないんです。ウチも性格上ぱぁ〜っと言いたいタイプなんですけど。満期までは保護観察の人との約束なので。（メディアに）いつも悪く書かれ慣れているので（笑）、好きなこと書いてください。（待っているファンもいますが？） はい、ありがたいことです」

6年10月カ月ぶりに復帰した新井。その背景について、舞台関係者が語る。

「日本の芸能界では、性加害はもっとも復帰のハードルが高いと言われています。視聴者を重要視するテレビドラマはスポンサーが難色を示すほか、共演する女性キャストが出演を控えるケースもある。

そういった理由があり、旧知の知り合いや、スポンサーもいない、観客が自らチケットを買って足を運ぶ舞台で復帰を果たす人が多いのです。特に今回はスタッフ陣もそうですが、"日替わりゲスト"についてもベテランから中堅まで男性俳優がメインの舞台でした」

復帰から一夜明けた29日、新井は今後についてnoteで胸中を次のように明かした。

《今後俳優としてどうなるかは全くわかりません。仕事がくればやるし、こなければやれない。そんな仕事です。ただ、ありがたい事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います。また表に出る時はよろしくお願い致します》

新井の"1日限定復帰"について、前出の舞台関係者が続ける。

「新井さん本人のほか、舞台仲間にとっても、まずは復帰作で観客や世間の反応を観たかったのではないでしょうか。今回、劇場では好意的に迎え入れられ、今後は舞台や配信作品などで役者を続けていくのではないでしょうか」

次なる出演作が注目される。