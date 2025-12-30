「実年齢よりも若く見える中年男性」はだいたい身につけている“7つのコスパ最高アイテム“
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆理屈で実年齢マイナス5歳に見せる方法
今回は30代後半〜50代の大人男性に向けて若返りアイテムを7点紹介します。
「若づくり」ではなく、理屈で実年齢マイナス5歳に見せる方法です。年齢が出やすいのは首のシワ、肌のくすみ、目元の疲れ、唇の乾燥など。さらに厄介なのは、こうした老けサインに加えて、時代遅れな印象や手入れ不足の雰囲気が積み重なることで、実年齢よりプラス5歳に見えてしまうケースが多いことです。
逆にいえば、年齢の出やすい部分を「隠す・補う・整える」ことさえできれば、一気に若返って見せることができます。今回はその具体策として、手軽に変えられて効果が大きい若返りアイテム7つ紹介するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の7つのアイテムです。
・ハイネック
・オーバーサイズのストール
・アイウェ
・高級素材のトップス
・シルバーアクセサリー
・メンズ用BBクリーム
・無色のリップクリーム
◆▼ハイネック
まず紹介するのはハイネックのアイテム。大人の男性が最も簡単に、しかも効果的に若返って見せられる方法です。年齢を重ねると一番わかりやすく出てくるのが首。
そこにシワやくすみ、影があると顔の印象まで一気に老けて見えます。男性は首までスキンケアを徹底している人が少なく、首は老け見えのポイントになりやすい部分です。
だからこそ、首を隠すという選択は手軽で即効性があります。ハイネックは首元の露出を減らし、上品さと大人っぽさを出しやすいのも強み。タートルネックが苦手ならモックネックでも十分効果があります。
アウターも同様で、襟あり・ネック高めのデザインを選ぶと首元を自然にカバーできます。ぜひアイテム選びの際にネックの高さにも注目してみてください。
◆▼オーバーサイズのストール
次に紹介するのはオーバーサイズのストール。
首回りを隠すことが若返りにつながる、という役割を、より広範囲で、どんなトップスでも実現してくれるのが大判ストールです。秋冬限定にはなりますが、若返りという点では最強クラス。
理由は2つです。1つ目は、ハイネック以上に広い範囲を隠せること。大判なら顎あたりまで隠せます。2つ目は、小顔効果が強く、体型の崩れまでカバーできること。首のシワだけでなく、顎下の影、フェイスラインの緩み、首と顔の境界のぼやけなど、大人が老けて見えやすい部分を「巻くだけ」でまとめてカバーできます。
隠せる範囲が広いほど若返り効果は強まります。さらに小顔効果が異常に強い。ストールにボリュームが出ると、ストールと顔の対比で顔が小さく見える。大人になるとお腹が出たり、肩が丸くなったりして上半身が重く見えがちですが、小顔に見えるだけでスタイルが逆によく見えます。
スタイルは結局「顔のサイズ感」に直結するので、小顔効果は最も効きます。そして、この補正力は大判であるほど強まります。巻くだけで印象が驚くほど変わるので、秋冬は真っ先に取り入れるべきチートアイテムです。
◆▼アイウェア
次に紹介するのはアイウェア。年齢は顔に出ますが、その中でも特に老け見えしやすいのが目元です。
シワ、くすみ、クマは一度出るとなかなか隠しきれず、疲れた印象に直結します。しかも、目元を隠すだけでなく、視線を顔からフレームへ誘導できる。だから全体の印象を若返らせる効果が大きい。これは他のアイテムでは代替しにくい補正量です。
