ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、トム・ブラウンみちおが“犬食い”する場面があった。

【映像】みちおが犬食いする様子

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームでみなみかわ、第3ゲームではヤジマリー。が脱落した。その後、参加者たちに対し、「自身の賞金を使ってハッピーアワーをお楽しみください。人間欲を捨てた方には特別割引で提供いたします」とのアナウンスが流れた。

すると、みちおは「俺、地面で食うわ」と即答し、プライドを捨てることを迷わず選択。地面に置かれたうな重やビールを、四つん這いになって、ニヤニヤしながら犬食いするみちおの姿に、お見送り芸人しんいちは「こうなったら終わりやな」とドン引きした。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）