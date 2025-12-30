「さっきからうるさいんだよ！」新幹線の酔っ払いがつけていた“とあるバッジ”に見覚えが…弱みを突いて反撃するまで――年末年始ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月26日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
出張のビジネスマンにとっては、新幹線など列車での移動中も貴重な業務時間。ノートPCを開いて作業する姿をよく見かけるが、座席でのオンラインミーティングや通話は基本的に認められていない。
ただし、東海道・山陽新幹線では、21年10月から『のぞみ号』の7号車がビジネスユース向けの『S Work車両』となった。ノートPCを使った作業も気兼ねなくできるようになり、座席に座ったままでのオンラインミーティングや通話も可能に。導入後は出張族に大好評で、一般の指定席よりも早い段階で席が埋まってしまうことが多い。
◆「S Work車両」での思わぬトラブル…
ほぼ月イチで関西への出張のある化学メーカー勤務の坪井次晴さん（仮名・36歳）もS Work車両を利用。車内では快適に作業できるので気に入っているそうだが、一度だけトラブルに巻き込まれたことがあるとか。
「今から2年ほど前、新大阪から東京に戻ったときの出来事です。その日は直帰が認められていましたが、翌朝までに報告書を提出しなければならず、また移動時間を利用してオンラインでの打ち合わせの予定も入っていました。だから、席に座ってすぐにノートPCを開いて作業していたんです」
S Work車両には2席並びの「S Workシート」、3席並びのシートの真ん中の座席部分にパーテーションとドリンクホルダーを設置し、1.5席分のスペースを使える「S WorkPシート」の2種類が存在。より人気があるのは後者の座席で、坪井さんもこちらに座りたかったが、出張の日程が決まった時点でS WorkPシートは埋まっていた。そこでパーテーションのないS Workシートを予約したそうだ。
当日は報告書を書き終えた後、翌週の出張先である地方支社の担当者とオンラインで打ち合わせを行っていたが、ここで思わぬハプニングが……。隣の窓側席に座る50代くらいの恰幅のいいスーツ姿の男性が「さっきからうるさいんだよ！」と言ってきたのだ。
「条件反射的に『すみません！』と謝りました。でも、S Work車両ってオンライン会議ってOKじゃないですか。大声で話していたわけではないんですけどね。それでもうるさいと言われてしまったため、声のボリュームもさらに落として打ち合わせを続けました」
◆オンラインミーティングが認められていることを説明したが…
ところが、隣席の男性はそれでも気に入らなかったのか、「うるさいからやめろって言ってんだよ！」と、再度トゲのある口調で文句を言ってくる。結局、打ち合わせは中断せざるを得なかったそうだ。
でも、納得がいかなかった坪井さんは、座席ポケットに入っているS Work車両の案内用リーフレットを取り出し、オンラインミーティングの利用が認められていると反論する。
「そもそもマイク付きのイヤホンを使っていたため、相手の声は隣の方には聞こえていないはずです。私はマスク着用のうえに小声でしたし、座席ポケットに入っていたS Work車両のリーフレットに明記されていた『まわりのお客様へのご配慮』というのは守っていました。ただ、こちらもケンカ腰では火に油を注いでしまうため、そこは気をつけていたつもりです」
◆酔っ払い男がつけていた“とあるバッジ”
ちなみに、相手はすでにこの日の仕事を終えたのか、窓にはビールとチューハイの空き缶。泥酔という感じではなかったが、シラフではないのは明らかだった。相手は坪井さんからの反論に苛立ちを隠せないのか、「マナーを守れ！」と文句を言ってきたそうだ。
