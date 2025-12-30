加藤浩次「妻と一緒にお風呂に入っている」 夫婦間スキンシップに藤本美貴も赤裸々アドバイス
加藤浩次とtimeleszの菊池風磨がMCを務めるTBS系バラエティー『怒りん坊将軍！』第5弾が、2026年1月6日午後10時から放送される。
【写真】MCの菊池風磨＆加藤浩次
同番組は日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、2人がその怒りを受け止め、時には解決策を提案したり、時には向き合い方の持論を述べたり…と、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティー。今回のゲストにはあの、いとうあさこ、カズレーザー、西野七瀬、藤本美貴を迎え、怒れるエピソードを展開する。
「キスしてくれない」「触れ合いが減った」などの夫婦間のスキンシップ問題。藤本が夫・庄司智春との結婚生活を赤裸々に語る。「気分じゃないからしないはナシ」「朝稽古のように起きてハグ」などミキティ流のアドバイスも。さらに、加藤も「妻と一緒にお風呂に入っている」と衝撃告白（!?）。
「彼氏のスーツケースの暗証番号が元カノの誕生日」という怒りにカズレーザー、あのちゃんが「気になる派」「気にならない派」で激突。また元カノにもらったプレゼントに対して、加藤浩次が「罪はない」と力説するが女性ゲストから大ひんしゅくを買う。
「無人レジで失敗したら万引きになる…」と恐怖する菊池。結婚式のご祝儀やおさい銭まで二次元コードで読み込んで支払うなど、2026年ならではの「何でも無人化」に怒りと戸惑いの声が。また「反省文をAIに書かせるっておかしい！」という怒りも。AI時代にどう向き合うべきか、YouTubeチャンネル登録者数約80万人の人気住職が、怒りをしずめる考え方を伝授する。
散歩中の犬のおしっこによって柱が腐ってしまったという、京都・北野商店街。注意したくても、客との関係を考えると簡単には言えない。そこで、スタジオの出演者総出で解決策を考える。加藤から意外な妙案が…。
【写真】MCの菊池風磨＆加藤浩次
同番組は日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、2人がその怒りを受け止め、時には解決策を提案したり、時には向き合い方の持論を述べたり…と、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティー。今回のゲストにはあの、いとうあさこ、カズレーザー、西野七瀬、藤本美貴を迎え、怒れるエピソードを展開する。
「彼氏のスーツケースの暗証番号が元カノの誕生日」という怒りにカズレーザー、あのちゃんが「気になる派」「気にならない派」で激突。また元カノにもらったプレゼントに対して、加藤浩次が「罪はない」と力説するが女性ゲストから大ひんしゅくを買う。
「無人レジで失敗したら万引きになる…」と恐怖する菊池。結婚式のご祝儀やおさい銭まで二次元コードで読み込んで支払うなど、2026年ならではの「何でも無人化」に怒りと戸惑いの声が。また「反省文をAIに書かせるっておかしい！」という怒りも。AI時代にどう向き合うべきか、YouTubeチャンネル登録者数約80万人の人気住職が、怒りをしずめる考え方を伝授する。
散歩中の犬のおしっこによって柱が腐ってしまったという、京都・北野商店街。注意したくても、客との関係を考えると簡単には言えない。そこで、スタジオの出演者総出で解決策を考える。加藤から意外な妙案が…。