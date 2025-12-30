貼るだけで立派なラッピングに！不器用さんに推したい100均シール

ダイソーで気になってゲットした『ラッピングシール』。筆者のようにラッピングに自信がない不器用さんにこそ推したい、とても優秀なアイテムです！シールタイプだから貼るだけで簡単。しかもデザインが上品なので、どんな方にも渡しやすいです。コンパクトなので、小さな袋菓子にぴったり。特別感を出せておすすめですよ！

商品情報

商品名：ラッピングシール（38、のし、フラワー）

価格：￥110（税込）

入り数：16枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480935942

不器用さんでも安心◎ダイソーで見つけた『ラッピングシール』が便利！

ダイソーにはさまざまなラッピンググッズが販売されていますが、ちょっと気になる商品を発見したのでご紹介します。

それが、こちらの『ラッピングシール（38、のし、フラワー）』という商品。貼るだけでラッピングが完成する、とても便利なシールです。

16枚入りで、価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ラッピンググッズ売り場に並んでいました。

さりげないお花のイラストが描かれた上品なデザインです。

色合いも明るく、気分がパッと明るくなるようで素敵ですね。

のしデザインなので、どんな方にも渡しやすいのがいいなと思います。

剥離紙を剥がして、プレゼントしたいものに貼り付けるだけでOK。

テクニックもセンスも問われないので、楽にラッピングできます！

貼るだけで心のこもったラッピングに♡相手に気を遣わせないのも高評価ポイント！

サイズがコンパクトなので、小さめの袋菓子などに使いやすいです。

よりオリジナリティを出したい場合は、空いたスペースにメッセージなどを書き込んだり、シールでデコレーションするのもいいかもしれません。

簡単に心のこもったラッピングができるので、1つ持っておくと便利です！

特に、気軽に渡したいギフトなどは、このシールを使うことで相手にも気を遣わせないのでおすすめですよ。

簡単なのにしっかり映える、そして使いやすさにも配慮された優秀なアイテムです！

ダイソーの『ラッピングシール（38、のし、フラワー）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。