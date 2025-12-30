このタイプ待ってたよ〜！荷物整理が圧倒的に楽になる！ないと困る100均旅行グッズ
商品情報
商品名：トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：35cm×25cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480615271
持ち手付きで荷物整理しやすい！ダイソーの『トラベル単層圧縮バッグ』
旅行に衣類やタオルを持っていく際、そのままバッグに入れるとかさばりますよね。かといって、ビニールの圧縮袋は毎回空気を抜くのが大変です…。
そんな時に便利なのが、トラベル用圧縮バッグ。ダイソーでもさまざまな商品が展開されていますが、今回は『トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）』に注目してみました！
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に並んでいました。
圧縮バッグ自体は珍しいものではありませんが、こちらは持ち手付きというところがポイントです！
リュックにも入れやすく、サッと引き出しやすいので荷物整理が楽ですよ。
シンプルなデザインも魅力のひとつ。
さりげないロゴタグがあしらわれていて、パッキング中もワクワクします！
ファスナーにはリングがついているので、指をかけてファスナーを閉じやすいのがお気に入りポイント！
かさばるタオルや衣類を半分くらいに圧縮できる！
今回はバスタオルを入れて試してみました。
バスタオルはかさばりやすいものの代表格ですが、果たしてどうなるでしょうか…？
蓋を閉じて、ファスナーを閉めるだけで楽に圧縮できました。
なんと、半分くらいの厚みまで圧縮できて感動です…！
寒い季節は厚手の服や、防寒用のインナーなどアイテム数も増えるので、これがあれば快適です。
今回はダイソーの『トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）』をご紹介しました。
旅行の強い味方になってくれること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。