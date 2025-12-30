このタイプ待ってたよ〜！荷物整理が圧倒的に楽になる！ないと困る100均旅行グッズ

旅行での衣類やタオルの持ち運びに便利な、トラベル用の圧縮バッグ。ファスナーを閉じるだけで圧縮されて、省スペースで荷物を持ち運べる便利なアイテムですよね！ダイソーでも販売されていますが、より便利なタイプの商品を発見しました。持ち手が付いていて、荷物整理が楽ちん。これがないと困るくらいお気に入りです！

商品情報

商品名：トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：35cm×25cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480615271

持ち手付きで荷物整理しやすい！ダイソーの『トラベル単層圧縮バッグ』

旅行に衣類やタオルを持っていく際、そのままバッグに入れるとかさばりますよね。かといって、ビニールの圧縮袋は毎回空気を抜くのが大変です…。

そんな時に便利なのが、トラベル用圧縮バッグ。ダイソーでもさまざまな商品が展開されていますが、今回は『トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）』に注目してみました！

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に並んでいました。

圧縮バッグ自体は珍しいものではありませんが、こちらは持ち手付きというところがポイントです！

リュックにも入れやすく、サッと引き出しやすいので荷物整理が楽ですよ。

シンプルなデザインも魅力のひとつ。

さりげないロゴタグがあしらわれていて、パッキング中もワクワクします！

ファスナーにはリングがついているので、指をかけてファスナーを閉じやすいのがお気に入りポイント！

かさばるタオルや衣類を半分くらいに圧縮できる！

今回はバスタオルを入れて試してみました。

バスタオルはかさばりやすいものの代表格ですが、果たしてどうなるでしょうか…？

蓋を閉じて、ファスナーを閉めるだけで楽に圧縮できました。

なんと、半分くらいの厚みまで圧縮できて感動です…！

寒い季節は厚手の服や、防寒用のインナーなどアイテム数も増えるので、これがあれば快適です。

今回はダイソーの『トラベル単層圧縮バッグ（35cm×25cm、BK）』をご紹介しました。

旅行の強い味方になってくれること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。