いよいよ激動の2025年が今日で終わる。来年はどうすれば、投資で成功できるのか？ そこで今回は、YouTube「両学長 リベラルアーツ大学」でも紹介されたベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビュー。ニック氏は何を語るのか？（取材／国際ジャーナリスト 大野和基、構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

日本人が注意すべきこと

――日本の読者から、「消費パターンは資産レベルによって決まるという視点が新鮮だった。また、各レベルを上がるための具体的なステップが示されている点も良かった」という感想がありました。日本人にはあまりなじみがないこの「富の階段」という考え方で、レベル1（資産1万ドル未満）からレベル6へと上がっていくには、何に気をつけるべきでしょうか。

ニック・マジューリ（以下、ニック） 私は、日本人はレベル1（資産1万ドル未満）からレベル2（資産1万ドル以上〜10万ドル未満）への移行が、非常に得意だと思っています。

文化的に規律があり、アメリカ人に比べ貯蓄率も圧倒的に高い。アメリカ人はまずこの段階で苦労しがちです。

ですから日本で必要となる「変化」や「適応」は、レベル3（資産10万ドル以上〜100万ドル未満）以降に出てくるものだと思っています。

レベル1やレベル2の段階では、おもに「仕事」があなたの富を生みます。

働いて、収入を得て、貯蓄する――富は基本的に労働によってつくられます。

今こそ日本人に必要な「アイデンティティの転換」

しかし、レベル4（資産100万ドル以上〜1000万ドル未満）以上になると、状況はまったく変わってきます。

資産が増えてくるにつれ、「資産そのものが生み出す収入」が、あなた自身の年間収入を上回るようになる可能性も大きくなります。

資産が資産を増やすフェーズに入るわけです。

多くの日本人読者に必要なのは、ここでの「アイデンティティの転換」です。つまり、

“守る人（貯める人）”から“所有する人（資産を働かせる人）”へ

の大きな変化です。

ただ現金を守るのではなく、収益資産を所有し、資産に働いてもらうという意識です。

将来の日本では、富を維持し成長させるために、より多くのお金を投資資産へ振り分ける必要が出てくる――私はそう考えています。そして、これはより一般的な行動として普及していくでしょう。

アメリカ人が長年そうしてきたように、日本人もこれからは同じ方向へ向かっていくと思っています。

年末年始こそ新時代のパラダイムシフトを

再び長期的なデフレの時代に戻るとは考えにくい――もちろんこの考えは間違っているかもしれませんが、今、明らかなパラダイムシフトが起きており、日本人の意識も大きく変わりつつあります。

ですから、もし自分の生活水準を「給料だけ」で決めてしまうと、支出を増やしたいと思っても、おそらく収入に縛られてしまい、難しくなるでしょう。

もちろん“絶対不可能”というわけではありませんが、資産をしっかり築くことができれば、時間とともにもっと自由にお金を使えるようになります。

つまり、自分の資産を信頼し、そこから「支出の自由」を得られると考えるのです。

私は昨年初めて妻と日本を旅行し、本当に日本が好きになりました。

規律正しくルールをきちんと守る日本人のポテンシャルをひしひしと感じています。ぜひ年が変わるこの年末年始に、日本の皆さんが『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』を活用し、新時代のパラダイムシフトをいち早く感じていただけたらこれ以上嬉しいことはありません。

（本稿は『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の著者ニック・マジューリ氏へのインタビューをもとに構成しました）

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）