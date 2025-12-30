LE SSERAFIM『CDJ』メインステージを掌握 9曲すべて生バンドアレンジで圧巻のステージ
5人組グループ・LE SSERAFIMが、28日に千葉・幕張メッセで開催された日本最大の年越し音楽フェスティバル『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に初出演した。
【ライブ写真】ステージを掌握！LE SSERAFIMのソロカット
LE SSERAFIMは、生バンドとともに全9曲を披露し、5人のメンバーの多彩なパフォーマンスと、今回のために準備した編曲が加わった音楽で、フェスティバルらしい雰囲気を作り上げた。ステージが始まる前から大歓声に包まれる中、LE SSERAFIMが登場。冒頭から最新曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」と「CRAZY」を続けて披露し、会場を熱く盛り上げた。
続いて、今年3月にリリースした5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」を冬の雰囲気に合わせて準備した新しいスタイルで披露。「HOT」に続き、スタンドマイクを活用しながら、「Come Over」「Pearlies (My oyster is the world)」まで穏やかにしっとりと歌い上げた。その後、観客との交流を楽しみながらグローバルヒット曲「Perfect Night」を披露した後、今年6月にリリースした初の日本オリジナルタイトル曲「DIFFERENT」のステージで会場のボルテージをさらに熱く引き上げると、最後に「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「ANTIFRAGILE」でダイナミックなパフォーマンスを繰り広げた。
LE SSERAFIMは、生バンドによるアレンジでパフォーマンスの力強さが際立つステージで観客を魅了し、2025年最後の日本でのステージを大歓声に包まれながら締めくくった。日本で今年最後のステージを終えたLE SSERAFIMは、「『COUNTDOWN JAPAN』に出演させていただいたのは今回が初めてだったのですが、きょう来てくださった皆さんのおかげで年末にまたひとつ素敵な思い出を作ることができました」「ファンの皆さんのおかげで、本当にたくさんの貴重な経験をさせていただいた1年でした。来年は皆さんへの感謝の気持ちを持って、もっと恩返しできるように努力したいと思います」と1年間応援してくれたファンへの感謝の想いと、来年に向けた抱負を語った。
『COUNTDOWN JAPAN 25/26』で圧倒的な存在感を誇ったLE SSERAFIMは、現地時間12月31日に、米国最大規模の年越し番組『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演する。年末年始もグローバルに活躍するLE SSERAFIMのステージに期待が高まっている。
