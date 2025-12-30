¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÛBTS¡¦JUNG KOOK¤Èaespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢Ç®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¡Ä¡È3¤Ä¤Î¾õ¶·¾Úµò¡É¤È¤Ï¡©
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤â»Ä¤ê¿ôÆü¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤«¤é¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¡È¾õ¶·¾Úµò¡É
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ä¿´²¹¤Þ¤ëÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿»ö·ï¡¦ÁûÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
BTS¤ÎJUNG KOOK¤Èaespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
12·î5Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä³Æ¼ïSNS¤òÃæ¿´¤Ë¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤¤¯¤Ï¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°ìÆü°ã¤¤¤ÇÆ±¤¸Ìô»Ø¤ÎÄÞ¤ËÎà»÷¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢JUNG KOOK¤¬·³ÉþÌ³Ãæ¤ÎµÙ²Ë¤ÎºÝ¤Ëaespa¤Î¸ø±é¤ò´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤À¡£
¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¸¤¤Î·Á¡É¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸¥¿¥È¥¥¡¼¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤¦¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ð¡Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤¬°ìÆü°ã¤¤¤Ç¡¢Æ±¤¸Ìô»Ø¤ÎÄÞ¤ËÎà»÷¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¡È¥«¥Ã¥×¥ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¼ÌòÃæ¤ÎJUNG KOOK¤¬Ë¬¤ì¤¿aespa¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤âJUNG KOOK¤¬·³Ââ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËµÙ²Ë¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬aespa¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖJUNG KOOK¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸HYBE·ÏÎó¤ÎNewJeans¡¢LE SSERAFIM¡¢ILLIT¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ëaespa¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿aespa¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JUNG KOOK¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¤¤á¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÈÊ¬¸ü¤¤ÌÓ»å¤ÎË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢K-POP³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤¬ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡Ë
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡£2020Ç¯11·î17Æü¤Ë¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WINTER¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇò¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£