「嫌な音がして、血の気が引いた」5歳息子を“失いかけた”両親の後悔。チャイルドシート着用を巡りケンカしていた／2025 人気記事top5
2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「子育て」ジャンルの人気記事です。（初公開日は5月19日 記事は取材時の状況です）
子育てにおいて夫婦の意見が分かれることは避けられないものです。しかし“子どもの安全を守ること”に関しては、親として絶対に譲らない姿勢が求められます。それが「車のチャイルドシートを使うか使わないか」のように、子どもの命に直接関わる場面であればなおさらです。
2000年4月1日から、6歳未満の幼児を車に乗せる際にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。しかし実際には、「近い距離なら問題ない」「そんなに厳密に守らなくても」といった意識でルールを軽視する親もいるのが現状です。それがいつか取り返しのつかない事態を招くかもしれないことを忘れてはいけません。
夫婦間の衝突が原因で、息子の命を危険にさらしてしまったという野田由加里さん（仮名・20代）。その家庭で起きた実体験が、私たちに保護者としての責任とルールを守る重要性について深く問いかけます。
◆教育熱心すぎる妻と、奔放に子育てしたい夫の衝突
由加里さんは結婚するまで子どもの教育についてじっくり考えたことがなく、のびのびと育ってくれればいいと思っていました。けれど妊娠をキッカケに自分の人生を見つめ直し、小さいうちから礼儀やマナーについて教え、英才教育をすることも大事だと思いはじめます。
「約束やルールを守ることも大切だと子どもたちに教えていたのですが、夫は自由奔放だった昔のまま。そして、『お前は厳しすぎる！』『子どもは自由に育てるのがいちばん』だと主張するため、事あるごとに大ゲンカに発展していました」
ただ、夫に言われて「一理ある」と納得することもあった由加里さん。過去には「息子が3歳になる前から幼児教室で英語を学ばせ、答えられないとイライラして何度も泣かせてしまいました」という経験も。それをきっかけに、英才教育は子どものためにならないと中止しています。
◆「ママ、鬼みたいで怖いな。鬼ババァだな」
「自分のやっていることが教育虐待のようになっていると気づいて英才教育を断念したのですが、夫は、自分の意見が通ったと思ったようです。その頃ぐらいから以前にも増して、『親は放任主義で、自由奔放な子育てこそ正しい』などと豪語。息子にもそう言い聞かせていました」
さらに約束やルールを守らない息子を叱っていると「ママ、鬼みたいで怖いな。鬼ババァだな」などと茶化してくる始末。そのためか息子は、5歳を迎えるあたりから夫の真似をして「鬼ババァ」などと言うようにもなり、どうにかしなければと頭を悩ませることになります。
「そんなとき、夫と息子と3人で遠出することになりました。休日は近くの公園へ行ったり家でゲームをしたりすることが多く、食材などの買い物は私が仕事帰りに息子と2人で済ませることが多かったので、3人でのドライブは久しぶり。息子も大喜びでした」
◆「チャイルドシートには座らない！」息子がダダをこねて……
ところが、由加里さんと2人だけのときは大人しくチャイルドシートに座っている息子が、「（チャイルドシートには）座らない！」とダダをこねはじめます。「危ないから座って」と説得する由加里さんを、夫がいつものように茶化します。
「夫は『チャイルドなんてなぁ、もう子どもじゃないって言ってやれ！』などと息子に言って笑いはじめました。このことで夫とはケンカになりましたが、『運転手である夫の点数が引かれるだけだから』と私が折れてしまいました」
