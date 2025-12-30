2025年「最も意外」だった大物カップル。岸田元首相の“フライング投稿”世界がざわつく
アメリカの歌姫ケイティ・ペリー（41）が、カナダの前首相ジャスティン・トルドー氏（53）との交際をついに公表した。2025年夏ごろからデート現場をたびたび目撃され、「意外過ぎる組み合わせナンバーワン」と話題になっていた2人。ケイティ本人がトルドー氏と付き合っていることを認める前に、なんと岸田元首相がSNSで2人の関係を公にしたことで、さらに報道がヒートアップすることに。
◆見つめ合いながら寿司店で食事する2人
「ライフタイムズ・ツアー」で7年ぶりに来日したケイティ。12月6日、自身のインスタグラムを更新し、「ツアー中の東京での時間、その他……」というキャプションを添えて、日本で撮影された写真や動画を投稿した。
そこには、新宿の有名バー、浅草のパンケーキ屋や相撲部屋風のレストラン、チームラボプラネッツなどを訪れ、日本滞在を楽しむ様子が。また、鮮やかな紅葉を背景にトルドー氏と寄り添っている写真、表参道の高級すし店で2人が見つめ合いながら食事する様子も写っている。
2人は2025年7月ごろから交際の噂が浮上。それ以降、ヨットで抱擁する姿や、パリで手つなぎデートする姿がキャッチされていたが、これまで交際を公表していなかった。
◆岸田元首相がフライング投稿？！
実は、ケイティがインスタで交際宣言する前に、2人がパートナーであることを公にした人物がいたようだ。それは元内閣総理大臣の岸田文雄氏。
岸田氏は2025年12月4日、自身の公式SNSを更新。裕子夫人、トルドー氏、ケイティとの4ショットを投稿し、一同で会食したことを次のように報告した。
「カナダのジャスティン・トルドー前首相がパートナーのケイティ・ペリーさんと来日され、私たち夫婦と昼食をご一緒しました。総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」
トルドー氏もこのメッセージをリポストし、「ケイティと私はあなたと裕子さんと食事できてとても嬉しかった。友情と国際秩序、そしてより良い未来への継続的な取り組みに感謝します」と謝意を示した。
この写真は世界中にまたたく間に広まり、「写真にうつっている“パートナー”ってケイティ・ペリー？！」「ケイティが来日したってだけでもビッグニュースなのに、この写真見てもっとビックリ」「外交の場でゴシップネタがリークされるなんてウケる」「カナダの前首相と来日して交際宣言し、岸田元首相とランチって情報量多すぎ」「あのケイティが外交デビューするとは……」と国内外で話題沸騰した。
◆2025年に誕生した「最も意外なカップル」といわれているが……
世界中で驚きを持って受け止められているケイティとトルドー氏の交際。「意外すぎる組み合わせナンバーワン」のカップルと言われているが、ある政治関係者は「有名人との交際は非常にトルドー氏らしい」と米芸能メディア『Page Six』に語っているそうだ。
というのも、同じく首相経験者である実父ピエール・トルドー氏も、歌手のバーブラ・ストライサンドなど、著名な女性たちとの恋愛関係がたびたび噂されたからだ。
有名人と付き合い、自らもスポットライトを浴びるのが好きなことに加え、自身の政治的立場の低下も関係しているとのこと。情報筋によると、トルドー氏は支持率低迷により、党内部で辞任を求める圧力が高まり、2025年1月に辞任の意向を発表。けれども、ケイティーと付き合うことで「自信を取り戻すことができた」としている。
◆恋人との破局、世間からのバッシング。つらい日々を支えてくれた
ケイティの方も、ワールドツアーで披露したパフォーマンスの質が低いと批判されたり、2024年に発表したアルバム『143』が酷評されたり、苦しい立場に立たされていた。
かつて、発表した曲が次々ヒットを飛ばし、米経済誌Forbesの「最も稼ぐ女性ミュージシャン」ランキングで1位に輝いた彼女。ところが最近では、何かとバッシングされることが多く、「落ち目」とも言われるように。
それだけに、何かポジティブでイメージ回復につながることを必要としており、今回のトルドー氏との交際報道は良い宣伝材料になると期待されているようだ。さらに、今年6月〜7月にかけて、長年のパートナーだった俳優オーランド・ブルームとも破局。つらいことが続く中、支えとなっていたのは、トルドー氏の存在と言われている。
果たして「最も意外な組み合わせ」といわれている2人の関係は進展するのか。2026年も引き続き注目を集めそうだ。
＜文／BANG SHOWBIZ、女子SPA！編集部＞
