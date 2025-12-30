4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。自分の成長を感じさせる言葉や、日常でよく使うあの言葉が隠れています。1分以内にすべて完成させて、脳に心地よい刺激を与えましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、言葉の「頭」にも「お尻」にも共通の響きが隠れています。日常会話で何気なく使っている言葉を思い出しながら、空欄にぴったりはまるピースを探してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□うと
□□もの
のび□□
□□かね

正解：しろ

正解は「しろ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しろ」を入れると、次のようになります。

しろうと（素人）
しろもの（代物・白物）
のびしろ（伸び代）
しろかね（白金）

「伸び代（のびしろ）」という言葉は、未来への可能性を感じさせてくれるすてきな響きですよね。普段は1つの単語として捉えている言葉を分解し、共通の「音」を見つける作業で、語彙力を鍛えてみましょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)