【ひらがなクイズ】共通する2文字を埋めて！ 休憩時間のリフレッシュに最適
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、言葉の「頭」にも「お尻」にも共通の響きが隠れています。日常会話で何気なく使っている言葉を思い出しながら、空欄にぴったりはまるピースを探してみてくださいね。
□□うと
□□もの
のび□□
□□かね
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しろ」を入れると、次のようになります。
しろうと（素人）
しろもの（代物・白物）
のびしろ（伸び代）
しろかね（白金）
「伸び代（のびしろ）」という言葉は、未来への可能性を感じさせてくれるすてきな響きですよね。普段は1つの単語として捉えている言葉を分解し、共通の「音」を見つける作業で、語彙力を鍛えてみましょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
