米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、オリオールズが先発右腕ザック・エフリン（32）と1年1000万ドル（約15億6000万円）で再契約した件について分析している。

保証額1000万ドルの内訳は、年俸500万ドル、契約金300万ドル、そしてミューチュアルオプションに対するバイアウト200万ドル。ただし、エフリンが2026年シーズンに先発15試合に到達すると、バイアウト額とオプション額がそれぞれ100万ドル増額され、20先発でそれぞれ150万ドル、さらに25先発でそれぞれ250万ドル上積みされる。これにより、ミューチュアルオプションのバイアウトは最大700万ドルまで膨らむ可能性がある。

エフリンは2025年にオリオールズで14試合に先発し、8月に背中の手術を受けた。球団関係者は、エフリンがシーズン序盤に復帰できることを期待しており、調整はキャンプ早期から始まる見込みだ。

エフリンは2024年終盤にオリオールズで5勝2敗、防御率2.60と好投し、チームのポストシーズン進出に貢献していた。復帰後はローテーションの4〜5番手に入るとみられる。

この契約によって、オリオールズの2026年推定総年俸は約1億4730万ドルに達した。2025年の総年俸は約1億6010万ドルだったため、今オフにピート・アロンソと大型契約を結んだとはいえ、なお追加支出の余地は残されている。「トレード・ルーマーズ」は、オリオールズがレンヘル・スアレスやフランバー・バルデスといったFA先発に資金を投じることも可能だと指摘しているが、1月2日に交渉期限を迎える今井達也を巡る争奪戦に、最後まで残るケースも十分に考えられる。