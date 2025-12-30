東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6694 高値0.6728 安値0.6683
0.6765 ハイブレイク
0.6747 抵抗2
0.6720 抵抗1
0.6702 ピボット
0.6675 支持1
0.6657 支持2
0.6630 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5804 高値0.5838 安値0.5790
0.5879 ハイブレイク
0.5859 抵抗2
0.5831 抵抗1
0.5811 ピボット
0.5783 支持1
0.5763 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3691 高値1.3701 安値1.3658
1.3752 ハイブレイク
1.3726 抵抗2
1.3709 抵抗1
1.3683 ピボット
1.3666 支持1
1.3640 支持2
1.3623 ローブレイク
