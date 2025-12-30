東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6694　高値0.6728　安値0.6683

0.6765　ハイブレイク
0.6747　抵抗2
0.6720　抵抗1
0.6702　ピボット
0.6675　支持1
0.6657　支持2
0.6630　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5804　高値0.5838　安値0.5790

0.5879　ハイブレイク
0.5859　抵抗2
0.5831　抵抗1
0.5811　ピボット
0.5783　支持1
0.5763　支持2
0.5735　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3691　高値1.3701　安値1.3658

1.3752　ハイブレイク
1.3726　抵抗2
1.3709　抵抗1
1.3683　ピボット
1.3666　支持1
1.3640　支持2
1.3623　ローブレイク