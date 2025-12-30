今回は、息子を傷つけて泣かせた義母に謝罪させたエピソードを紹介します。

息子が作った紙のネックレスを壊した義母…

「義父が亡くなった後、義母は元気がなく心配でした。そこでウチで義母と同居することになったんです。義母は少しずつですが、元気になっていきました。

しかし、私の息子が義父の形見の万年筆をいじって以来、義母は別人のようにギスギスした雰囲気になり、言動もきつくなりました。特に息子に対しての言動は目に余りました。

そんなある日、義母は息子が私のために作ってくれた紙のネックレスを壊し、息子は泣き出しました。しかし義母は『しょせん紙で作ったネックレスでしょ？ そんなことで泣くなんて』『男のくせに泣くんじゃないわよ！』とありえないことを言ってきたんです。

さすがに黙っていられず、義母に『息子に謝ってください』と伝え、それでも言い訳をして謝らない義母に『謝らないなら家を出て行ってください』とも言いました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2023年10月）

▽ いくら義父が亡くなって日が浅いとはいえ、子供を傷つけるなんて許されないですよね。同居しているならなおさらです。

