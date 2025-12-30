２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４９ドル安 持ち高調整目的の売り優勢 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２４９ドル安 持ち高調整目的の売り優勢

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２４９．０４ドル安の４万８４６１．９３ドルと続落した。年末に差し掛かり、持ち高調整目的の売りが全体相場を圧迫した。銀先物相場の急落を背景に貴金属関連株の一角が値を下げた。原油相場の上昇は石油関連株のサポート要因となった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が軟調推移。ヘクラ・マイニング＜HL＞やコー・マイニング＜CDE＞が株価水準を切り下げた。一方、シェブロン＜CVX＞やエクソン・モービル＜XOM＞がしっかり。レディット＜RDDT＞やエナジー・フューエルズ＜UUUU＞が値を上げ、ディジタルブリッジ・グループ＜DBRG＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は１１８．７５ポイント安の２万３４７４.３４と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やテスラ＜TSLA＞が売られ、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やサンディスク＜SNDK＞が軟調推移。ウルトラジェニクス・ファーマシューティカル＜RARE＞が急落した。半面、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が上伸。プラクシス・プレシジョン・メディシンズ＜PRAX＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS