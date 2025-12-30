２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．０８ドル（＋１．３４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３４３．６ドル（－２０９．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９８５．６セント（－６６３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（－６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．２５セント（－７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４９．５０セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．０７（＋０．６４）
出所：MINKABU PRESS
