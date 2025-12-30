日向坂46の松田好花（26）が29日に放送されたテレビ朝日「フリースタイルロケバトル」（後10・00）にVTR出演。人気お笑いコンビ2組のボケに困惑する場面があった。

同番組は2組の芸人が一緒にロケを行い、主導権を奪い合ってボケまくるフリースタイルロケで、1番笑いを取れる芸人が誰なのかを見取り図とニューヨークが審査するというもの。

お笑いコンビ「囲碁将棋」と「ツートライブ」の2組が「ゲストのアイドルに大人ならではのディープなスポットの楽しみ方を教える」というテーマでロケが行われ、バラエティー番組出演も多い松田が極意を学ぶため登場した。

戦いの舞台となった「ニュー新橋ビル」で2組は壮絶なボケ合い。松田は2組のムチャぶりにも対応するなど、食らいついていったが、最後の場所となった「レトロな居酒屋フロア」で居酒屋ロケの立ち回りを教えてもらうところで限界を迎えた。

入店後もボケが止まらない2組。囲碁将棋・根建太一が「ちょっとごめん。出ていい？」と切り出して「俺、大気中の酸素8割初めてなの」とボケると、松田はキョトンとした表情で「それ分かるんですか？」と聞いた。根建が「分かる。酸素8でしょ今？」と切り返すと「え？窒素8割とかじゃないんですか？」と大気中の割合について伝えた。

根建は勘違いしていたようで言葉がすぐに出てこなかった。この反応に松田は「え？どういうことですか？ボケて“酸素8”って言ってるのか…どういうことですか？」と困惑。根建はめげずに「いや、大気中の酸素8なんすよ」と伝えるも「でも本来は違いますよね？酸素は」と正論を突きつけられて苦笑い。

ボケなのかと確認する中、次はツートライブ・周平魂が「僕は死んでる途中に今生きてるんすよ」とボケた。解決しないまま新たなボケを放り込まれた松田は「もうなに〜〜？」と理解が追いつかず泣きそうな表情に。

そして「私、今日卒業発表したんですよ」と告白してVTRを見守っていたスタジオは騒然。現場でも4人が驚きつつ祝福すると「結構いろんな方から連絡きて、結構早く返事とかしたいなと思っているんですけど、30分以上押してて…日付変わりそうで…何してるんだろう」と本音を吐き出して顔をしかめた。この状況でも周平魂から「いや、ホンマに…こういうことやねん、芸能界って」と伝えられ、松田は苦笑いしつつ静かに目を閉じていた。