X JAPANのYOSHIKIが31日放送のテレビ朝日「ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP」（後5・00）に出演する。「ザワつく！」は初登場で、歌手のDAIGO（47）とともに長嶋一茂（59）、石原良純（63）、高嶋ちさ子（57）と超VIPグルメ対決を繰り広げる。

すでに水谷豊＆伊藤蘭夫妻や天海祐希率いる「緊急取調室軍団」、竹内涼真率いる「再会」軍団、羽鳥慎一＆玉川徹の出演が解禁されているが、明日の放送を前に超豪華ゲストの初降臨が発表された。

1人でスタジオに現れたDAIGOが「まさに“T・O・R”なゲストが来る！」とDAI語で予告。そして登場したYOSHIKIに高嶋は「スゴーイ！」と口をあんぐり。良純は「もしや、この番組をご覧になったことが…」、一茂も「なんでこのヘンテコな番組に来てくださったのか」と驚きの表情だ。

拠点を置く米ロサンゼルスから日本に到着したばかりというYOSHIKIは「超時差ボケです」と告白。そしてゲストが大好物3品の中から今食べたいものを選び、ザワつくトリオが当てる心理ゲーム「究極のどっちなの？選手権」に挑んだ。

用意されたシャトーブリアン、ふぐ、キャビアをDAIGOが試食し、それを見たYOSHIKIが食べたい一皿を決めることに。DAI語で食リポを連発するDAIGOに、YOSHIKIは「DAI語って、わかる人いるんですか？」と素朴な疑問をぶつけるが、次第にDAI語の意味を言い当てるように…。

バトル冒頭、「心理戦は嫌いじゃないです」「ポーカーフェイスで臨みます」と余裕を見せていたYOSHIKI。最後は「皆さんからの質問が鋭くて…とても楽しかったです」と感想を口にした。

また、ゲームの合間のトークではYOSHIKIが知られざる作曲方法を明かすほか、昨年にドジャースタジアムでピアノ演奏を披露した時の裏話を披露。大谷翔平＆山本由伸選手との仰天秘話とは…。さらに、“多忙なため飛行機内で取材を受けることもある”“キャビア食べ放題のエアラインに乗った”“DAIGOと氷室京介と美川憲一とロサンゼルスで食事を楽しんだ”などゴージャスな日常が続々と明かされる。

大みそかは「ザワつく！大晦日」と「ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP」の2本立てで午後5時から8時間に渡って放送される。