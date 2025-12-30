「好きなのに苦しい…」罪悪感と恋心の板挟みにハマってしまう理由
好きなはずなのに、なぜか気持ちが重い。会えば嬉しいのに、帰り道でモヤモヤする。そんな“楽しくない恋”に心当たりがあるなら、それは恋心と一緒に「罪悪感」も抱えてしまっている状態かも。実はこの感情の組み合わせ、決して珍しいものではないんです。
「好き＝悪いことかも」と無意識にブレーキをかけている
罪悪感が出やすい人ほど、恋愛に対しても真面目で慎重な傾向。自分の立場や状況、周囲とのバランスを考えすぎるあまり、「恋愛感情を持っていいのかな？」と自分にブレーキをかけてしまうのです。その結果、恋を楽しむ前に疲れてしまうケースは少なくありません。
過去の経験が、恋を“警戒モード”にしていることも
以前の恋愛や結婚でつらい思いをした経験があると、次の恋に対して心が慎重になるのは自然なこと。ただ、その慎重さが強くなりすぎると、恋心そのものを「危険なもの」と判断してしまうことがあります。「好きになる＝また傷つくかもしれない」という無意識の連想が、罪悪感として出てしまうのです。
白黒つけようとすると、余計にしんどくなる
「この恋は正しい？間違ってる？」そうやって答えを急ぐほど、気持ちは苦しくなります。実際のところ、好き・迷い・不安などが同時に存在する恋は珍しくありません。焦ってどれかを消そうとするより、「今は心が揺れてる時期なんだ」と受け止めた方がずっとラクになれます。
恋心と罪悪感が一緒に出てくるのは、あなたが軽い気持ちで恋をしない人だから。無理に結論を急いで出そうとせず、今の気持ちをそのまま整理する時間を持つことで、自分の心をすり減らさないようにしましょう。 ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
🌼危険人物かも知れない。モラハラ気質の男性に見られる「特徴」