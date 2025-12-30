太るどころか痩せ体質に？朝こそ摂るべき“良質な脂”と適量＆タイミングの話
「ダイエット中は脂質を控えるべき」--そんなイメージを持っていませんか？実はそれ、少し古い情報かもしれません。脂質は私たちの体にとって欠かせない栄養素。摂る“タイミング”や“質”を見直すことで、むしろ痩せやすい体に導くことができるんです。そこで今回は、脂質とダイエットの正しい関係について、朝の脂質の摂り方を中心に解説します。
🌼何を食べるかで１日の代謝が決まる！「太る朝食」と「痩せる朝食」の決定的な違い
脂質＝太るは誤解。実は“代謝に必要な栄養素”
脂質は、ホルモンの材料になったり、脂溶性ビタミンの吸収を助けたりと、体の機能を支える重要な栄養素。完全にカットしてしまうと代謝の低下を招き、むしろ“痩せにくい体質”となってしまいます。
脂質は“朝に少量、良質なもの”がベスト
朝におすすめなのは、MCTオイル、亜麻仁油、オリーブオイル、ナッツ類などに含まれる“良質な脂”。これらはエネルギーとして素早く使われ、血糖値も急上昇しにくいため、体脂肪として蓄積されにくいのが特徴です。目安は「小さじ１杯」「ナッツなら片手に軽くのる程度」。例えば
・ヨーグルトにMCTオイルを小さじ１プラスする
・トーストにアボカドスライスをのせる
・納豆にオリーブオイルをひと回しする
といった簡単な工夫で、朝から代謝スイッチを入れられます。
“摂らない”より“摂りすぎない”が正解
もちろん、脂質の摂りすぎは体重増加につながることも。ただし、それは「量の問題」であって「脂質そのものが悪い」というわけではありません。気をつけたいのは、スナック菓子や揚げ物、加工食品に含まれる“トランス脂肪酸”や“酸化した油”。
これらは内臓脂肪の蓄積や体調不良の原因にもなります。また、「朝にいい脂をとる」ことで、自然と間食が減ったという声も多く、食欲コントロールにも一役買ってくれるのです。
脂質を味方につければ、ダイエットはもっと楽になります。“とにかく控える”から“正しく摂る”へ。まずは、明日の朝食にほんの少し「いい脂」を取り入れてみませんか？代謝スイッチが入り、自然と“痩せ体質”への一歩を踏み出せますよ。＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞