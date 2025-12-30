後ろ姿にこそ年齢が出やすいから…。１日１分【背中をスッキリ整える】簡単ポーズ
正面の見た目は気にしていても、後ろ姿までは意外とケアが行き届きにくいもの。ですが背中は、姿勢のクセや筋力低下が表れやすく、年齢印象に直結しやすいパーツです。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ベビーコブラ】。背中や肩甲骨まわりをやさしく動かし、丸まりがちな姿勢を整えることで、後ろ姿をすっきり見せる効果が期待できます。
ベビーコブラ
（１）床にうつ伏せになって両手を肩の下につき、ひじを曲げて腕を体側にぴったり付ける
（２）息を吸いながら上半身をゆっくり起こしていき、胸の上部を天井方向に引き上げるようなイメージで背中を緩やかに反らせたところでゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲キープ時は目線をやや上に向けます
キープが終わったら元の姿勢に戻って、もう１回繰り返します。なお、期待する効果をしっかり得るためには「キープ時に肩に力が入って首がすくんだ状態にならないようにすること」がポイント。後ろ姿は、自分では気づかないうちに印象を左右するポイント。ぜひ毎日の習慣に取り入れて、後ろ姿まで自信の持てる状態をめざしていきましょう。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
