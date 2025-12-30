【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の見せ方が上手です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
メリハリを利かせた行動を取っていきます。自分を出すべき所は自分を出して、他の人に花を持たせるべき所では自分を抑えるでしょう。仕事や公の場では協力し合える人が少ないです。自分と同じ目線で、ついて来れたり物事を読み取れる人が少ないからでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
じっと待つしかできない状況のようです。不安が解決せずにハラハラするでしょう。今の内に、自分のやるべきことを終わらせておくと良いです。シングルの方は、色々な人との交流がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が愛情表現を増やすのですが、あまり信用できないでしょう。
｜時期｜
1月6日 ライバルが減る ／ 1日9日 平和にまとめる
｜ラッキーアイテム｜
ポストカード
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞