第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山競馬場芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。レース後に気づいた「サイン」が、競馬ファンの間で話題になっている。

ミュージアムマイルの皐月賞に続くG1通算2勝目で幕を閉じた、今年の有馬記念。競馬を題材にしたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が話題となり、例年にも増して注目度が高かった。

ドラマでは、「日高産の馬で有馬記念を勝つ」という目標に向けて物語は展開され、日高産のメイショウタバル（牡4、石橋）に注目が集まっていた。

メイショウタバルは13着に沈んだが、ミュージアムマイルを管理する高柳大輔調教師は、実家が日高の牧場。こちらの“日高産”にX上の競馬ファンの間に衝撃が広がった。

「ここにもロイヤルファミリー要素あったか」

「サインそこ！？！？」

「調教師が日高産」

「日高産って馬じゃなく調教師かよぉおおww」

「日高の星ってそっちかあああっ！！！」

「ロイヤルファミリー馬券難し過ぎるw」

「なんでもっとはやくそれを言ってくれなかったの？」

有馬記念当日、スタンド上層の客席には俳優の妻夫木聡と、女優の松本若菜がいた。2人は同ドラマに出演。妻夫木は作中で「栗須栄治（くりす・えいじ）」を演じた。ミュージアムマイルの鞍上がクリスチャン・デムーロだったこともあり、こちらも話題となっている。



（THE ANSWER編集部）