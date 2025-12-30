２０２４年まで日本ハムでプレーし、現在はブルージェイズでデータ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めている加藤豪将氏（３１）。美人妻との２ショットを披露した。

３０日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「ＳａｎＤｉｅｇｏにもピックルボールをしに来てください！」と呼びかけ、ラケットとボールを手に妻と撮影した写真をアップした。妻のアカウントもタグ付けし、夫婦でさわやかな笑顔を見せた。

加藤氏は２０１３年にドラフト２巡目指名でヤンキースに入団し、２０２２年にブ軍でメジャーデビュー。同年１０月のドラフトで、日本ハムに指名され、日本球界入り。２４年１１月に現役引退を発表し、ブルージェイズのフロント職に就任。試合前には練習着でグラウンドに出て練習をサポートして走り回り、試合中や試合後はデータ分析などの側面からチームに貢献してきた。

今年１１月にはブルージェイズのアトキンスＧＭが、チームを陰ながら支えた２人の日本人スタッフについて言及。加藤氏と、管理栄養士の讃井（さぬい）友香さんについて「大きな貢献をしてくれた。２人とも、来季のスタッフとして戻ってきて欲しいと思っている」とねぎらい、来季以降もチームに残ることを熱望していた。