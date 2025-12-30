ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが、今年の「世界で最も美しい顔100人」で1位に選ばれた。

米国の映画サイト「TC Candler」が28日（現地時間）、公式ユーチューブチャンネルを通じて公開した「2025 世界で最も美しい顔100（The 100 Most Beautiful Faces of 2025）」によると、ロゼがこの部門で1位に選ばれた。

K-POPスターが上位に相次いでランクインし、その世界的影響力を改めて示した。BABYMONSTER（ベイビーモンスター）のPHARITA（ファリタ）が3位にランクインしたのに続き、aespa（エスパ）のカリナが8位となった。BLACKPINKのジスは11位、MOMOLAND（モモランド）のナンシーは14位、TWICE（トゥワイス）のツウィは20位に入った。BLACKPINKのリサは22位、チョン・ソミは24位、IVE（アイブ）のチャン・ウォニョンは26位にランクインした。2014年と2015年に2年連続で1位を獲得したナナは、今年は18位に入った。

同時に公開された「2025 世界で最もハンサムな顔100（The 100 Most Handsome Faces of 2025）」部門では、BTS（防弾少年団）のVが7位となり、韓国芸能人の中で最も高い順位を記録した。ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）は10位、BTSのジョングクは14位、Stray Kids（ストレイキッズ）のヒョンジンは18位にランクインした。現在兵役に就いているASTRO（アストロ）のチャ・ウヌは33位だった。

TC Candlerは毎年、全世界を対象に「最も美しい顔」と「最もハンサムな顔」100人を選んで発表している。順位は、世界中のファンによる投票と推薦を総合して算出される。