俳優の木村拓哉（53）が28日、自身がパーソナリティを務めるTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。撮影が終わった後、誰よりも帰宅するのが早い俳優を明かした。

この日のゲストは、木村と何度も共演経験がある俳優の小日向文世。木村は、小日向とは撮影中は一緒に食事に行ったり、飲みに行ったりすることは「あまりない。終わった後ですもんね」と言うと、小日向は「俺、あんまり芸能界の人と交友関係がないのかな。というか、俺、終わるとすぐに帰って。家の時間、凄く大事にするから」と答えた。

木村は「本当に、誰よりも早いんですよ、終わった後。スタジオから前室に行くまでに、役ではめている腕時計とか、入構証とか全部外しているもんね」とし、「“じゃあね、じゃあね、お疲れ様”って言って、本当にビュ〜ン！」と小日向のモノマネをしながら説明した。

小日向は「よく、終わった後飲みに行ったり食事したりする人いるけど、俺はとにかく家に帰りたいね。地方行っても、できるだけ日帰りで帰ってくるから。最終でも帰ってくる。そこが一番、自分が一番リラックスできる時間。だから外国なんて行きたくないんだよね。仕事なんかでも、本当に嫌なんだよね。家が一番いい。嘘でもない」と語った。

以前、木村が主演のフジテレビ系ドラマ「HERO」で共演した時に、共演者で飲みに行ったが、小日向は先に帰ったという。その後、八嶋智人から「木村君の家にいるんだ。来ない？」と2次会を木村の自宅でやっていると電話がかかってきたが「行かないって言ったんだよね」と明かした。

小日向は妻から「“何？”って聞かれたから“今、木村君の家に2次会で行っているんだって。俺、面倒くさいから行かない”って言ったら、うちの女房が“なんで行かないの？木村拓哉さんの家でしょ？”って言われて、“面倒くさい”って言ったら、“信じられない”って言われたけどね」と笑っていた。