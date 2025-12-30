「もう出てこれない…？」ワンちゃんを″ある場所″で発見した赤ちゃん、突然の涙に「助けなきゃと思ったのかな」「健気すぎる」
フレンチブルドッグのしろくんがドライヤーハウス（ペット用の箱型ドライヤー）に入っている姿を見つけ、泣き出す赤ちゃんを撮影した動画がInstagramで話題になっている。しろの日常（@shiro_frenchbull）さんが投稿したこの動画には、88.4万表示、1.1万件の「いいね」が集まり、「弟君、しろくんが閉じ込められたと思ったのかな」「助けたいと思う気持ちが伝わってきます 健気ですね」「可愛い！ 優しい赤ちゃん」といったコメントが寄せられた。赤ちゃんとしろくんの日々の様子を飼い主さんに聞いた。
【写真】これは尊い…小さなお兄ちゃん（犬）が赤ちゃんをそばで見守る様子
――赤ちゃんは、普段からしろくんがリビングにいない時、何かを探すような行動を見せることがありますか？
「はい、普段から少し姿が見えなくなると、キョロキョロしたり、歩きながら探すことがあります。しろのことを家族の一員として認識しているのか、いないと不思議そうにしている様子がよくあります」
――ドライヤーに入っているしろくんを見つけた瞬間、赤ちゃんはどのようなリアクションを取りましたか？
「最初は一瞬『？』という表情をしていましたが、すぐに『閉じ込められてる！』と思ったようで、心配そうな顔になり、そのまま泣き出しました。まるで救出しなきゃいけないと思ったようなリアクションでした」
一方、しろくんの様子はというと、ドライヤーハウスに入るといつもリラックスしており、「落ち着く場所」という感じだ。本人（犬）は全く危機感がなく、赤ちゃんとの温度差が面白かったという。
――赤ちゃんが泣き出してしまった理由について、飼い主さんはどのように推測していますか？
「赤ちゃんにとって"箱の中に入ってる＝出られない"というイメージがあったんだと思います。『助けなきゃ』という気持ちから涙が出たように見えました。優しさからの涙だと思うので、そう感じた時は少し胸が温かくなりました」
――普段のワンちゃんと赤ちゃんとの交流の中で、特に印象的なエピソードや、仲の良さが伝わる行動があれば教えてください。
「赤ちゃんが歩けるようになってから、しろのあとをついて歩くようになりました。しろは赤ちゃんに対してとても優しく、されるがまま耐えることも多いですが、最近は一緒に遊ぶようになってきました。まるで小さなお兄ちゃんのようです。時々赤ちゃんが泣くと、しろがそばに来てじっと見守る姿があり、その光景を見る度に『いい関係だな』と感じます」
